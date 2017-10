NADAL HABLÓ SOBRE LOS INCIDENTES EN CATALUNYA

Ayer, las imágenes de la policía reprimiendo a los civiles que estaban yendo a votar por el referéndum en Catalunya recorrieron el mundo. Más allá de que se trata de un conflicto social y político, también influye en el ámbito deportivo.

Este lunes, Rafael Nadal, uno de los deportistas españoles más importantes de la historia y número uno del ranking ATP, habló sobre lo sucedido. En China, donde disputará el ATP 500 de Beijing, afirmó: “Ver la sociedad en general, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y a la vez me desilusiona”.

El mallorquín se explayó: “A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo alrededor del mundo llegamos a la situación que se llegó ayer... creo que la imagen que hemos transmitido es negativa”.

Sobre los las causas del conflicto, opinó: “No es el momento de buscar culpables, aunque sí los hay. Las guerras normalmente las hacen los poetas, al final ha habido gente que ha querido manipular información encendiendo más de la cuenta a la sociedad y eso ha generado un caos que no debería suceder en el siglo que estamos”.

Por último, se refirió a las posibles soluciones: “Aunque haya momentos en que todo parezca imposible, que no hay arreglo, ése es muy simple: querer arreglarlo. La única manera es hablarlo, hablar entre las partes en conflicto, intentar llegar a acuerdos, a puntos de encuentro, que los hay, y al final llevamos conviviendo juntos toda la vida”.

Rafael Nadal sobre el referéndum de Cataluña