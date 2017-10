Calendario electoral octubre de 2017

Domingo 1°



Municipales en Portugal, se designarán 308 alcaldes, se destacan las populosas ciudades de Lisboa y Oporto, el oficialista Partido Socialista medirá fuerzas contra el opositor Partido Social Demócrata.



Referendo en Cataluña, España, convocado por el gobierno de la Comunidad Autónoma y con pretensión secesionista, pero invalidado por el Tribunal Constitucional tras declararlo ilegal e inconstitucional, no es reconocido por España ni la Unión Europea. No cuenta con Junta Electoral institucional, no tendrá fiscalización más que la de los partidos organizadores. No cumple los requisitos mínimos de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.





Domingo 8



Comunales en Luxemburgo, se votará en 105 municipios. Los principales partidos que compiten son: el popular socialcristiano CSV, los trabajadores socialistas nucleados en LSAP, los Demócratas y los Verdes.





Martes 10



Presidenciales y legislativas en Liberia, los principales candidatos a la presidencia son: Joseph Boakai (Unity), George Weah (CDC), Charles Brumskine (Liberty) y Benoni Urey (All Liberian), también se renuevan los 73 escaños del Parlamento.





Domingo 15



Regionales en Venezuela. Luego de 10 meses de demoras por la agitación y la crisis que sufre el país, se eligen 23 gobernadores estatales, el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar pone en juego 20 gobernaciones, los opositores nucleados en la Mesa de la Unidad Democrática ponen en juego 3. Sin espacio para terceras fuerzas, el nivel de polarización entre los dos bloques reflejará la división existente en la sociedad venezolana.



Parlamentarias en Austria, se renuevan 183 escaños, los principales partidos son: los socialdemócrata liderados por Christian Kern (SPÖ), los populares liberales, con Sebastian Kurz (FPÖ), los nacionalistas liderados por Heinz-Christian Strache (ÖVP) y los verdes con Ulrike Lunacek (Die Grünen).



Presidenciales en Kirguistán, se elige el cargo de presidente por 6 años, entre los principales candidatos se destacan: Temir Sariyev, Ömürbek Babanov, Bakyt Torobaev y Sooronbay Jennbekov.





Viernes 20 y Sábado 21



Parlamentarias en República Checa, en dos jornadas se renovarán los 200 escaños del Parlamento. Los oficialistas socialdemócratas del CSSD van liderados por Lubomir Zaorálek, los centristas Acción de Ciudadanos Insatisfechos (ANO, en checo) liderados por Andrej Babis, los comunistas de KSCM con Vojtech Filip y los liberales de TOP con Miroslav Kalousek.





Domingo 22



Legislativas en la República Argentina, se renuevan 127 diputados nacionales y 24 senadores. En las elecciones de medio término presidencial, la coalición oficialista Cambiemos mide fuerzas con el opositor Partido Justicialista y diversas formaciones menores y provinciales.



Parlamentarias en Japón, se convocaron elecciones anticipadas, donde se elegirán 465 escaños al Parlamento, los oficialistas del Partido Liberal Demócrata bajo el liderazgo del premier, Shinzö Abe, buscarán la mayoría absoluta, el principal partido de oposición, el Demócrata, lleva a Seiji Maehara de candidato, también se presentan los partidos Komeito y el Comunista.



Presidenciales en Eslovenia, la elección del jefe de Estado lleva como principales candidatos a Borut Pahor, Maran Sarec y Ljudmila Novak.





Jueves 26



Presidenciales en Kenia, después del escándalo de las elecciones de agosto, se convocaron nuevas elecciones, el oficialista Uhuru Kenyatta de la coalición formada por el partido Jubilee se medirá con el opositor Raila Odinga, miembro del partido ODM liderando una amplia alianza opositora.





Sábado 28



Parlamentarias en Islandia, se renuevan los 63 escaños del Althing (Parlamento), indirectamente designarán al Primer ministro. El oficialista Partido de la Independencia lleva al actual premier, Bjarni Benediktsson. Enfrente y en ascenso va la opositora y ex ministra de Educación, Katrin Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda Verde, también se presentan con chances de entrar al Parlamento los partidos: Pirata, Progresista, Reforma, Futuro Brillante, Popular, de Centro y la Alianza Social Demócrata.