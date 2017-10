El Barcelona no jugará el partido con Las Palmas por la falta de seguridad en el referéndum

Según 'RAC1', los Mossos d'Esquadra no han emitido ningún informe desfavorable

La UD Las Palmas tenía previsto jugar con una camiseta de diseño especial con la bandera de España: "Creemos en la unidad de España"

Piqué, al salir de votar: "Es una vergüenza, las imágenes hablan por sí solas"

Todas las noticias sobre el referéndum en Cataluña

El Barcelona ha suspendido de manera unilateral su partido ante la UD Las Palmas, a pesar de que no hay ningún informe de los Mossos d'Esquadra que confirme una garantías de seguridad en el Camp Nou. Así lo ha anunciado el club azulgrana, que previamente había pedido a la RFEF la suspensión por la situación que se ha generado por el referéndum en Cataluña. La Federación, según 'Marca', niega la suspensión oficial. Por tanto, la decisión del Barça sería unilateral y le llevaría a perder el duelo por 0-3, así como tres puntos en la clasificación.

El club catalán acudió primero a las fuerza del orden para sondear si era apropiado o no la disputa del partido, ya que el Barcelona no tenía competencia alguna en la seguridad en su estadio, delegada a los Mossos. Un cuerpo que, según fuentes de EFE, no tiene previsto emitir un informe desfavorable. De hecho, ni la RFEF ni la Liga han anunciado nada oficialmente.

La decisión azulgrana de no disputar el duelo le supondría perder el partido por 0-3, así como tres puntos en la clasificación de la Liga (artículo 77 del Código Disciplinario).

En un principio, el Barcelona tenía previsto cumplir con el programa establecido hoy, con la disputa del partido a la hora prevista, pero la tensión y algunos incidentes que se han vivido en algunos colegios electorales entre la policía y los asistentes a la votación, y en previsión de que el campo azulgrana se puede convertir en un punto caliente, el club azulgrana ha replanteado un encuentro con las fuerzas de orden.

Presiones en las redes sociales

El FC Barcelona ha recibido numerosas presiones desde las redes sociales para que no se dispute esta tarde el partido contra Las Palmas, en mensajes que apelan a la "dignidad", después de algunos incidentes en colegios donde se está votando el referéndum para la independencia de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Uno de los últimos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, ha dicho en su cuenta de Twitter: "Por dignidad y solidaridad con la población de Cataluña hoy no podemos jugar https://www.fcbarcelona.cat".

Per dignitat i solidaritat amb la població de Catalunya avui no podem jugar @FCBarcelona_cat — Toni Freixa (@tonifreixa) October 1, 2017

"El Barcelona no tiene que jugar hoy como protesta por la inadmisible represión que está sufriendo Cataluña", ha escrito en su cuenta Agustí Benedito, dos veces aspirante a la presidencia y que ha impulsado un voto de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu, que finalmente no ha prosperado por falta de apoyos.

El Barça no ha de jugar avui com a protesta per la inadmissible respressió que està patint Catalunya. — Agustí Benedito (@agustibenedito) October 1, 2017

El editor Víctor Font, que aspira a ser presidente del club, ha escrito en Twitter: "Pedimos al @FCBarcelona que se niegue a jugar esta tarde su partido, por protesta por la inadmisible represión del referéndum".

Joan Laporta, presidente azulgrana desde el 2003 al 2010, se ha mostrado muy activo durante los preparativos del referéndum, pero aún no se ha manifestado sobre un asunto que se está convirtiendo en tendencia en Twitter.

Bandera de España en la camiseta de Las Palmas

Además, la UD Las Palmas anunció que iba a lucir una camiseta especial para la cita que incluye una pequeña bandera española en el lado derecho del pecho junto a la fecha 01-10-2017. "Con la bandera española bordada en nuestra equipación queremos votar de forma inequívoca en una imaginaria consulta a la que nadie nos ha convocado: creemos en la unidad de España", reza el comunicado oficial de la UD Las Palmas.

"Lo hacemos desde la autoridad moral que le quieran conceder a la región más lejana de la capital de este reino. Lo hacemos para decirle al mundo que sentimos dolor por lo que está ocurriendo. Lo hacemos confiando en que a nadie le incomode este gesto. Como nunca nos incomodó ver ondear senyeras en la grada, extendidas sobre el césped o envolviendo el cuerpo de nuestros rivales", justifica el club amarillo en su texto.

La Federación catalana suspende la jornada

La Federación catalana de fútbol ha anunciado la suspensión de todos los partidos que se iban a disputar a partir de las 14.00 horas. Una medida que no afecta ni a Segunda B ni a Tercera División, como tampoco a los partidos de Fútbol Sala.

Comunicat oficial. Se suspenen tots els partits d'avui a partir de les 14.00 hores. pic.twitter.com/dcoZm3iVZn — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) October 1, 2017