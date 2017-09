MADELÓN: “ONCE PUNTOS EN LA QUINTA FECHA SABES COMO LO FIRMABA”

Luego del triunfo ante Olimpo que le permite quedar como único escolta, Leonardo Madelón se tomó su tiempo, se mantuvo varios minutos dentro del vestuario disfrutando de los tres puntos conversó con allegados y también habló para el canal que televisa los partidos.

Por eso demoró 40 minutos para hablar en conferencia de prensa y en el arranque de la charla destacó lo hecho por su equipo a lo largo de los 90', pero siempre mostrando mucha tranquilidad y mesura entendiendo el momento pero sabiendo que no puede distraerse ni un minuto.

"El resultado pudo ser más largo, pero son los partidos que hay que ganar, en otros torneos perdimos puntos ante estos rivales y lo importante es que demostramos superioridad. Hoy es el día que más fútbol tuvimos, hubo generación de juego y situaciones de gol. Me gustó el segundo tiempo, sentía un placer muy grande por la manera en que nos plantamos en campo rival. Y la expulsión nos terminó favoreciendo. Hicimos un buen partido. El primer tiempo les dije que estábamos jugando muy bien, pero no se nos daba el gol", describió respecto al balance del partido.

Cuando lo consultaron si le sorprendía la posición en la tabla y los 11 puntos cosechados respondió: "Seguro que te sorprendés de este momento, pero estamos trabajando mucho para lograrlo. El plantel es muy mesurado, en otro momento ante la misma circunstancia notabas muchos festejos y ahora lo toman con mucha calma. Pero obviamente que si antes del torneo me decían de sumar 11 sobre 15, firmaba una escritura y entregaba el auto (risas). Pero está claro que si te confiás sos boleta".

En cuanto a los objetivos inmediatos y lo bueno que mostró Unión aseguró: "Había que salir del pozo, de esa zona que asusta y estamos saliendo de ese pelotón de equipos que están abajo en los promedios. Por eso no hay que confiarse y le di mucha importancia a este encuentro con Olimpo. No podemos decir que estamos para más, debemos ir partido a partido. Vamos bien, hay que hablar poco y actuar mucho. Me gustó muchísimo el equipo, hacía mucho que no lo notaba en este nivel en todas sus líneas. Debemos seguir entrenando la contundencia, pero tenemos orden, actitud y rebeldía".