LOS PUMAS VAN POR LA HAZAÑA DE SU PRIMER TRIUNFO ANTE ALL BLACKS

El partido se jugará en el estadio de Vélez Sarsfield, a las 19,40 con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y sus asistentes serán su compatriota Marius van der Westhuizen y el francés Mathieu Raynal.

Los All Blacks lideran las posiciones con 19 unidades, seguidos por Sudáfrica con 13, Australia con 8 y Argentina 0.

Si gana, Nueva Zelanda se adjudicará por quinta vez el Rugby Championship y en caso de vencer Los Pumas alcanzarán su primer éxito en el torneo.

El entrenador Daniel Hourcade designó el equipo de Los Pumas con cuatro modificaciones respecto a la formación que perdió el sábado 16 de septiembre frente a Australia, por 45 a 20, en la ciudad de Canberra.

Entre los forwards, el tercera línea tucumano Juan Manuel Leguizamón ingresará por Javier Ortega Desio y el segunda línea Tomás Lavanini regresa como titular tras su expulsión frente a Sudáfrica, por Matías Alemanno.

Entre los backs, Tomás Cubelli será nuevamente el medio scrum en lugar de Martín Landajo, mientras que Joaquín Tuculet, quien fue papá y por ello no estuvo en el último choque frente a Australia, jugará desde el inicio del choque en lugar de Ramiro Moyano.

El banco de suplentes lo integrarán Julián Montoya, Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Martín Landajo, Juan Martín Hernández y Santiago Cordero.

Los Pumas perdieron los cuatro encuentros que jugaron en este Rugby Championship: en los dos primeros choques frente a Sudáfrica cayeron 37 a 15 en Port Elizabeth y 41 a 23 en Salta. Y en la gira por Oceanía cayeron ante Nueva Zelanda por 39 a 22 en New Plymouth y ante Australia 45 a 20 en Canberra.

Nueva Zelanda, por su parte, presentará seis cambios respecto a la formación inicial que derrotó a Sudáfrica por 57 a 0, el resultado más abultado en el historial entre ambas potencias, para conseguir su cuarta triunfo consecutivo y quedar a las puertas de un nuevo título.

Los segundas líneas Luke Romano y Scott Barret ingresarán por Sam Whitelock y Brodie Retallickm, y en la tercera línea el capitán Kieran Read estará acompañado por los novatos Vaea Fifita y Matt Todd

Entre los tres cuartos el wing Waisake Naholo lo hará por Nehe Milner- Skudder y el centro Anton Lienert-Brown por Ryan Crotty

Los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en 29 oportunidades con 28 triunfos de los All Blacks y un empate, el 2 de noviembre de 1985, en 21 tantos, en el estadio de Ferro Carril Oeste.









= Formaciones:

Argentina: Lucas Noguera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni; Joaquín Tuculet.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Nueva Zelanda: Damian McKenzie, Waisake Naholo, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Aaron Smith; Kieran Read (capitán), Matt Todd y Vaea Fifita; Scott Barrett y Luke Romano; Nepo Laulala, 2 Dane Coles y Kane Hames.

Entrenador: Steve Hansen.

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Arbitros Asistentes: Mathieu Raynal (Francia) y Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Vélez Sarsfield.

Hora: 18,40.

Televisa: ESPN 2 y Play.