El encuentro se disputará a partir de las 14.05 en el estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo, conocido también como el "Nuevo Gasómetro" , será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable TNT SP y TNT..

El "Ciclón" de Boedo tiene 8 puntos en el torneo, cuatro por debajo del líder Boca (12), viene de ganarle como visitante a Estudiantes de La Plata (3-1) en un partido en el cual estrenó como técnico interino al ex goleador Claudio "Pampa" Biaggio, debido a que el uruguayo Diego Aguirre decidió terminar su ciclo ni bien se produjo la eliminación en los cuartos de final de la Libertadores a manos de Lanús, hace ocho días.

El "Sabalero" también tiene 8 puntos, viene de superar en Santa Fe a Defensa y Justicia (3-1) y su objetivo es pelearle mano a mano a los de arriba, ya que el técnico Eduardo Domínguez diagramó un equipo muy equilibrado, con jóvenes que prometen como el zaguero Germán Conti, el mediocampista Christian Bernardi y el delantero Nicolás Leguizamón, y otros con experiencia, títulos y finales en el lomo como los ex Boca Clemente Rodríguez y Pablo Ledesma.

En San Lorenzo, el único cambio en la formación, respecto a la que superó a Estudiantes, será el ingreso del paraguayo Robert Piris Da Motta en el mediocampo en reemplazo del lesionado Franco Mussis, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y colateral interno de la rodilla izquierda (sufrió también la fractura al nivel del platillo tibial externo) que lo mantendrá inactivo entre ocho y nueve meses.

El resto del equipo mantendrá los nombres y el esquema que utilizaba Aguirre, con Fernando Belluschi y Bautista Merlini en la generación de juego, más los desbordes de Ezequiel Cerutti y la capacidad goleadora de Nicolás Blandi.

En Colón, el DT Eduardo Domínguez, mantiene la incógnita respecto de la presencia de Clemente Rodríguez en el lateral izquierdo, ya que si el ex Boca no está en condiciones de reaparecer seguirá jugando Lucas Ceballos, y la otra duda está en la delantera, entre Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón, uno de los dos saldrá y regresará el uruguayo Diego Vera.

En cuanto al historial en Primera División, favorece a San Lorenzo por una decena de partidos, ya que ganó 33 veces contra 23 de Colón, más 22 empates luego de haberse enfrentado en 78 ocasiones



- Probables formaciones -



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Robert Piris Da Motta; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Colón de Santa Fe: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Rodríguez o Ceballos; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Chancalay o Leguizamón y Vera. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Pedro Bidegain, de San Lorenzo.

Hora de inicio: 14.05.

TV: TNT SP y TNT.