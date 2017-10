"Los índices de pobreza bajaron, pero siguen siendo altos"

El gobernador Miguel Lifschitz celebró este viernes por la mañana el descenso en los índices de la pobreza e indigencia en Santa Fe que reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), pero consideró que el guarismo todavía sigue siendo “muy” alto.

“Son datos positivos”, dijo esta mañana el mandatario en diálogo con la prensa, y antes de participar de la apertura del “Congreso Internacional Sindical-Ambientes de trabajo libres de violencia”. “Lógicamente -acotó-, todo lo que sea disminuir los índices de pobreza es alentador. También creo que tiene que ver en esto el aumento del empleo en algunos sectores, más la disminución en los índices de inflación. Todo ello -sostuvo-, contribuye a que se mueva un poco la línea y el límite, y haya más familias que salen de la situación de pobreza”. De todos modos, advirtió que “los valores siguen siendo muy pero muy altos, cercanos al 30 por ciento; y por lo tanto, el desafío de lograr mayor inclusión social y disminuir la desigualdad social sigue siendo un desafío prioritario para la Argentina”.



Ingresos Brutos

En otro orden, el gobernador confirmó que promulgará la ley votada ayer por la Legislatura para reducir la alícuota de Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios, pese a las reformas introducidas por Diputados y avaladas por el Senado. La iniciativa del Poder Ejecutivo planteaba un límite temporal de un año, con posibilidad de prorrogarlo por uno más. Ello, a partir de cierto reparo sobre la actitud que adoptarán los bancos que deberán transferir el beneficio de la rebaja impositiva a la cuota de quien toma el crédito. A instancias de los legisladores, ese límite se eliminó y el beneficio regirá por tiempo indeterminado.

Consultado por El Litoral, Lifschitz consideró que el cambio “obedece a una cuestión formal”, por lo que no vetará el artículo. “Vamos a respetar la reforma. (La modificación) es una cuestión formal, en todo caso. Creo que la voluntad de los legisladores y del gobierno que elevamos esa propuesta tiene que ver con lograr el objetivo de disminuir el impacto que tienen los impuestos, y particularmente los Ingresos Brutos en el crédito hipotecario para la vivienda única. El objetivo compartido por todos es facilitar el acceso a la vivienda”, planteó.



Caja y gremios

Finalmente, el mandatario dijo que “no tiene problemas” en recibir a los gremios que integran la Comisión Intersindical Estatal, quienes esta semana le solicitaron una audiencia para discutir el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. El debate se renovó a la luz de la discusión con Nación para acordar cómo financiará el déficit de los organismos previsionales no transferidos.

“No tengo problemas en recibirlos”, dijo a El Litoral. “De todos modos -aclaró-, la posición del gobierno ha sido ya muy clara y contundente a través de los distintos funcionarios y de (Luis) Contigiani, que será quien nos represente en el debate legislativo. Yo mismo me he expresado al respecto en el sentido de respetar la autonomía de la Caja provincial y respetar los derechos adquiridos de los pasivos”.

Presupuesto

El gobernador confirmó que el Poder Ejecutivo pedirá una prórroga a las cámaras legislativas para enviar el proyecto de presupuesto provincial 2018. Según los plazos constitucionales, el texto debería ingresar mañana al parlamento. Pero la indefinición de Nación sobre el pago de la deuda de coparticipación sembró incertidumbre en la redacción. Según dijo Lifschitz, la prórroga sería de “dos semanas”, por lo que el proyecto podría ser presentado el 10 de octubre.