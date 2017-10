PARA TICKETEK SERÁ UNA DE LAS ÚLTIMAS VENTAS

E n la AFA no habrá referencia oficial respecto a la reventa de entradas para ver a la Selección en la cancha de Boca y las derivaciones judiciales al respecto.

¿Por qué? Por las razones que le explicarán a la Justicia cuando se consulte a las autoridades por el proceso de venta: dirán que se trata de un contrato heredado de la gestión de Grondona, que respetan por la vigencia hasta diciembre.

La Justicia tomará nota del proceso que AFA detallará: “La empresa Ticketek tiene la exclusividad para vender la totalidad de las localidades que la FIFA habilita. A nosotros nos rinde por ese total”, le indicó a Diario Popular un dirigente de peso. De esta manera la fuente exculpa a la asociación de cualquier manejo turbio.

“Si hubiese reventa por parte de la empresa nosotros no lo podemos saber, porque rinde por el monto que corresponde. Si no fuese así lo denunciaríamos”, tiró la fuente. “Si Ticketek para que no le rompan los molinetes prefiere otorgar entradas a determinada hinchada, no lo podemos saber”, reconoció.

En los pasillos de la AFA apuntan además a otra cosa. Creen que por la negativa a continuar con el contrato que los liga, la empresa vendió en negro con el propósito de indemnizarse.

“A nosotros no nos pueden ensuciar: el negocio, en todo aspecto, es de ellos. A nosotros nos rinden por la totalidad que salió a la venta oficialmente. Seguramente la gestión de Chiqui Tapia optará por un sistema que sea auditable incluso en tiempo real”, consideran. Con esos datos y una copia del contrato que lo refrende, la Justicia entonces apuntará a Ticketek para constatar que las entradas se vendieron en su totalidad según anunciaron: quieren los registros en los que -por ejemplo- se agotaron más de 20 mil populares en 21 minutos.

En AFA creen que la reventa fue tan elocuente para desprestigiar la gestión de Tapia. Y le apuntan a otros clientes de Ticketek en el fútbol: clubes de Primera que no tienen el mismo problema que la selección. “Ni cuando juegan en Boca”, remarcaron.