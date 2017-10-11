RESUMEN DE MEDIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe, Mié, 11 de oct de 2017
RECIBIR NEWSLETTER
Periodismo ciudadano.
Hacé tu denuncia
3425455611
Periodismo ciudadano.
Hacé tu denuncia
3425455611
Periodismo ciudadano.
Hacé tu denuncia
3425455611
Periodismo ciudadano.
Hacé tu denuncia
3425455611

Deportes 11.10.2017

AGENDA FUTBOLERA DEL MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

Fuente: OLÉ

 

 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

 

 

MUNDIAL FIFA SUB 17

 

08:20 Inglaterra - México 612/1612 HD DIRECTV SPORTS

11:20 Iraq - Chile 612/1612 HD DIRECTV SPORTS

 

 

JUEVES 12 DE OCTUBRE

 

 

MUNDIAL FIFA SUB 17

 

11:20 Estados Unidos - Colombia 612/1612 HD DIRECTV SPORTS

 

 

VIERNES 13 DE OCTUBRE

 

SUPERLIGA ARGENTINA

 

19:05 Lanús - Unión FOX PREMIUM FOX SPORTS 2/HD

21:05 San Lorenzo - Defensa y Justicia TNT TNT SPORTS

 

LIGA DE ESPAÑA

 

16:00 Espanyol - Levante ESPN/HD

 

BUNDESLIGA DE ALEMANIA

 

15:30 Stuttgart - Koln ESPN 3/HD

 

LIGUE 1 DE FRANCIA

 

15:45 Lyon - Mónaco 610/1610 HD DIRECTV SPORTS

 

PRIMERA B METROPOLITANA

 

15:45 San Miguel - Platense TYC SPORTS/HD

 

SUPERLIGA CHINA

 

08:30 Guangzhou Evergrande - Yanbian Funde FC FOX SPORTS 2/HD

 

MUNDIAL FIFA SUB 17

 

11:20 Nigeria - Brasil 612/1612 HD DIRECTV SPORTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires es sede el congreso mundial de las comunicaciones