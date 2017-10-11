Deportes 11.10.2017
AGENDA FUTBOLERA DEL MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
Fuente: OLÉ
MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
MUNDIAL FIFA SUB 17
08:20 Inglaterra - México 612/1612 HD DIRECTV SPORTS
11:20 Iraq - Chile 612/1612 HD DIRECTV SPORTS
JUEVES 12 DE OCTUBRE
MUNDIAL FIFA SUB 17
11:20 Estados Unidos - Colombia 612/1612 HD DIRECTV SPORTS
VIERNES 13 DE OCTUBRE
SUPERLIGA ARGENTINA
19:05 Lanús - Unión FOX PREMIUM FOX SPORTS 2/HD
21:05 San Lorenzo - Defensa y Justicia TNT TNT SPORTS
LIGA DE ESPAÑA
16:00 Espanyol - Levante ESPN/HD
BUNDESLIGA DE ALEMANIA
15:30 Stuttgart - Koln ESPN 3/HD
LIGUE 1 DE FRANCIA
15:45 Lyon - Mónaco 610/1610 HD DIRECTV SPORTS
PRIMERA B METROPOLITANA
15:45 San Miguel - Platense TYC SPORTS/HD
SUPERLIGA CHINA
08:30 Guangzhou Evergrande - Yanbian Funde FC FOX SPORTS 2/HD
MUNDIAL FIFA SUB 17
11:20 Nigeria - Brasil 612/1612 HD DIRECTV SPORTS