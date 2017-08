ANGELINA JOLIE, ACUSADA DE CRUELDAD INFANTIL

Recién salida del circo mediático en el que se convirtió su divorcio con Brad Pitt, Angelina Jolie se ha visto de nuevo envuelta en la polémica. Según publicaba «Vanity Fair» en una entrevista con la actriz, las prácticas durante el casting de «First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers» distaban mucho de la solidaridad y la protección de los derechos humanos que defienden tanto la cinta como la actriz.



Durante la preproducción de la película, Jolie habría buscado y seleccionado a niños en orfanatos y casas de acogida en base a su experiencia vital y a sus duras condiciones de vida. Los directores de casting plantearon un macabro «juego» en el que los seleccionados tendrían delante un montón de dinero y tenían que decir qué harían con él. Una vez expresados sus deseos, se les arrebataba el dinero y el fin era ver y experimentar con la reacción de los pequeños. Srey Moch, la niña elegida, fue la que más tiempo se quedó pensando qué haría con el dinero y la que más emociones despertó en Jolie. La niña dijo que habría usado la cantidad para el funeral de su abuelo, ya que su familia no había podido pagar uno digno.



Angelina Jolie ha tenido que salir a defenderse de la ola de críticas recibida por exponer a los niños ante la crueldad. La actriz y directora ha dicho que sus palabras fueron «malinterpretadas» y que el «juego» fue llevado a cabo asegurando el bienestar de los niños. Jolie añade que «el fin mismo de la película es exponer los horrores a los que los niños se enfrentan durante la guerra, y ayudar a protegerlos de ella».



Esta polémica no hace más que sumarse a una lista de controversias en las que se ha visto envuelta la cineasta por su nueva película. Hace poco, el director de la división asiática del Observatorio de Derechos Humanos la acusó de colaborar con el Gobierno de Camboya, conocido por sus violaciones continuas de los derechos de sus ciudadanos. «First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers» se encuentra en plena fase de venta internacional y aun no tiene fecha de estreno en muchos países.

Fuente: abc.es