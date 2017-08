PICO MÓNACO SE QUEDÓ CON LA CAMPAÑA DE POROTO CUBERO Y NICOLE FESTEJA

Contamos hace semanas que Nicole Neumann había dejado afuera de la campaña publicitaria de una empresa de depilación definitiva a su ex, Poroto Cubero, la cual hicieron juntos tiempo atrás. Después se relativizó esta data, diciendo que la seguían haciendo por separado. Pero no.

Ahora la nueva cara de esta marca es Pico Mónaco, novio de Pampita y flamante modelo que no deja de recibir ofertas para poner su cuerpo tallado al servicio de campañas varias, las cuales estudia y negocia la agencia Chekka Buenos Aires que lo tiene contratado a través del manager Mauricio Catarain.

Ahora Pico lució lomo torneado, como lo hizo en el programa de Tinelli a instancias de su novia la semana pasada, por supuesto absolutamente lampiño para demostrar los beneficios de la marca que publicita.

Así, Pico le sacó su lugar a Poroto, corrido por su ex, y dejando vacante el lugar que ahora ocupa el novio de Carolina Ardohain.

Por lo bajo Neumann festeja, porque -con reconciliación por ahora nula- prefiere que el padre de sus hijas no quede pegado a su trabajo. De todos modos a la rubia no le causa gracia que ese lugar haya ido a parar a manos del novio de su peor enemiga, pero todo no se puede en esta vida.