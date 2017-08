FIXTURE COMPLETO DE LA SÚPERLIGA

Mientras se aguardan por más reuniones entre Mariano Elizondo, presidente de la Superliga, los principales dirigentes de la AFA, integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y los responsables de las empresas Fox y Turner, dueñas de los derechos audiovisuales del fútbol, Infobae tuvo acceso de manera exclusiva al calendario de Primera División que comenzará el 18 de agosto y finalizará el 6 de mayo de 2018.

A la espera de su confirmación, se puede adelantar que en el debut de la Superliga, Boca enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca en la Bombonera, mientras que River visitará a Temperley. Además, el Superclásico se jugaráel 3 de diciembre, por la fecha 12, en el estadio Monumental de Núñez.

Por su parte, la presentación de Independiente será ante Defensa y Justiciaen el estadio Libertadores de América y la de Racing como visitante de Arsenal en Sarandí. En tanto, San Lorenzo viajará a San Juan para jugar ante San Martín.

La primera de las reuniones más importantes que confirmará dicho calendario se llevará a cabo esta semana entre Mariano Elizondo y las autoridades de Fox y Turner. A este cronograma se le añadirán los horarios y una vez que las fuerzas de seguridad lo aprueben, el fixture será difundido de manera oficial.

LAS FECHAS DE LOS CLÁSICOS

2° Chacarita vs Tigre (se postergará)

4° Talleres vs Belgrano

6° San Lorenzo vs Huracán

7° Independiente vs San Lorenzo

8° Racing vs Independiente – San Lorenzo vs Boca

9° Boca vs Racing – Independiente vs River

10° Newell's vs Rosario Central (19/11)

12° River vs Boca (3/12)

15° Gimnasia vs Estudiantes (4/02)

17° Unión vs Colón (18/02)

20° Racing vs San Lorenzo

21° San Lorenzo vs River

22° River vs Racing

23° Boca vs Independiente – Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

25° Lanús vs Banfield (22/04)

EL FIXTURE COMPLETO DE LA SUPERLIGA

FECHA 1 (20/08/17)

Boca vs Olimpo

Temperley vs River

Independiente vs Defensa y Justicia

Arsenal vs Racing

San Martín de San Juan vs San Lorenzo

Atlético Tucumán vs Gimnasia

Rosario Central vs Unión

Huracán vs Godoy Cruz

Belgrano vs Lanús

Tigre vs Vélez

Argentinos vs Chacarita (se postergará)

Banfield vs Talleres

Colón vs Newell's

Estudiantes vs Patronato

FECHA 2 (27/08/17)

Estudiantes vs Atlético Tucumán

Patronato vs Colón

Newell's vs Temperley

River vs Arsenal

San Lorenzo vs Banfield

Racing vs San Martín de San Juan

Talleres vs Argentinos (se postergará)

Chacarita vs Tigre (se postergará)

Vélez vs Belgrano

Lanús vs Huracán

Godoy Cruz vs Independiente

Defensa y Justicia vs Boca

Olimpo vs Rosario Central

Unión vs Gimnasia

Fecha FIFA del 28 de agosto al 05 de septiembre de 2017

FECHA 3 (10/09/17)

Atlético Tucumán vs Unión

Gimnasia vs Olimpo

Rosario Central vs Defensa y Justicia

Boca vs Godoy Cruz

Independiente vs Lanús

Huracán vs Vélez

Belgrano vs Chacarita

Tigre vs Talleres

Argentinos vs San Lorenzo

Banfield vs Racing

San Martín de San Juan vs River

Arsenal vs Newell's

Temperley vs Patronato

Colón vs Estudiantes

FECHA 4 (17/19/17)

Colón vs Atlético Tucumán

Estudiantes vs Temperley

Patronato vs Arsenal

Newell's vs San Martín de San Juan

River vs Banfield

Racing vs Argentinos

San Lorenzo vs Tigre

Talleres vs Belgrano

Chacarita vs Huracán

Vélez vs Indepediente

Lanús vs Boca

Godoy Cruz vs Rosario Central

Defensa y Justicia vs Gimnasia

Olimpo vs Unión

FECHA 5 (24/09/17)

Atlético Tucumán vs Olimpo

Unión vs Defensa y Justicia

Gimnasia vs Godoy Cruz

Rosario Central vs Lanús

Boca vs Vélez

Independiete vs Chacarita

Huracán vs Talleres

Belgrano vs San Lorenzo

Tigre vs Racing

Argentinos vs River

Banfield vs Newell's

San Martín de San Juan vs Patronato

Arsenal vs Estudiantes

Temperley vs Colón

FECHA 6 (01/10/17)

Temperley vs Atlético Tucumán

Colón vs Arsenal

Estudiantes vs San Martín de San Juan

Patronato vs Banfield

Newell's vs Argentinos

River vs Tigre

Racing vs Belgano

San Lorenzo vs Huracán

Talleres vs Independiente

Chacarita vs Boca

Vélez vs Rosario Central

Lanús vs Gimnasia

Godoy Cruz vs Unión

Defensa y Justicia vs Olimpo

Fecha FIFA del 2 al 10 de octubre de 2017

FECHA 7 (15/10/17)

Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia

Olimpo vs Godoy Cruz

Unión vs Lanús

Gimnasia vs Vélez

Rosario Central vs Chacarita

Boca vs Talleres

Independiente vs San Lorenzo

Huracán vs Racing

Belgrano vs River

Tigre vs Newell's

Argentinos vs Patronato

Banfield vs Estudiantes

San Martín de San Juan vs Colón

Arsenal vs Temperley

Elecciones legislativas el 22 de octubre de 2017

FECHA 8 (29/10/17)

Arsenal vs Atlético Tucumán

Temperley vs San Martín de San Juan

Colón vs Banfield

Estudiantes vs Argentinos

Patronato vs Tigre

Newell's vs Belgrano

River vs Huracán

Racing vs Independiente

Sabn Lorenzo vs Boca

Talleres vs Rosario Central

Chacarita vs Gimnasia

Velez vs Unión

Lanús vs Olimpo

Godoy Cruz vs Defensa y Justicia

FECHA 9 (05/11/17)

Atlético Tucumán vs Godoy Cruz

Defensa y Justicia vs Lanús

Olimpo vs Vélez

Unión vs Chacarita

Gimnasia vs Talleres

Rosario Central vs San Lorenzo

Boca vs Racing

Independiente vs River

Huracán vs Newell's

Belgrano vs Patronato

Tigre vs Estudiantes

Argentinos vs Colón

Banfield vs Temperley

San Martín de San Juan vs Arsenal

Fecha FIFA del 6 al 14 de noviembre de 2017

FECHA 10 (19/11/17)

Banfield vs Atlético Tucumán

San Martín de San Juan vs Argentinos

Arsenal vs Tigre

Temperley vs Belgrano

Colón vs Huracán

Estudiantes vs Independiente

Patronato vs Boca

Newell's vs Rosario Central

River vs Gimnasia

Racing vs Unión

San Lorenzo vs Olimpo

Talleres vs Defensa y Justicia

Chacarita vs Godoy Cruz

Vélez vs Lanús

FECHA 11 (26/11/17)

Atlético Tucumán vs Lanús

Godoy Cruz vs Vélez

Defensa y Justicia vs Chacarita

Olimpo vs Talleres

Unión vs San Lorenzo

Gimnasia vs Racing

Rosario Central vs River

Boca vs Newell's

Independiente vs Patronato

Huracán vs Estudiantes

Belgrano vs Colón

Tigre vs Temperley

Argentinos vs Arsenal

Banfield vs San Martín de San Juan

FECHA 12 (3/12/17)

San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán

Arsenal vs Banfield

Temperley vs Argentinos

Colón vs Tigre

Estudiantes vs Belgrano

Patronato vs Huracán

Newell's vs Independiente

River vs Boca

Racing vs Rosario Central

San Lorenzo vs Gimnasia

Talleres vs Unión

Chacarita vs Olimpo

Vélez vs Defensa y Justicia

Lanús vs Godoy Cruz

FECHA 13 (10/12/17)

Atlético Tucumán vs Vélez

Lanús vs Chacarita

Godoy Cruz vs Talleres

Defensa y Justicia vs San Lorenzo

Olimpo vs Racing

Unión vs River

Gimnasia vs Newell's

Rosario Central vs Patronato

Boca vs Estudiantes

Independiente vs Colón

Huracán vs Temperley

Belgrano vs Arsenal

Tigre vs San Martín de San Juan

Argentinos vs Banfield

FECHA 14 (28/01/18)

Argentinos vs Atlético Tucumán

Banfield vs Tigre

San Martín de San Juan vs Belgrano

Arsenal vs Huracán

Temperley vs Independiente

Colón vs Boca

Estudiantes vs Rosario Central

Patronato vs Gimnasia

Newell's vs Unión

River Plate vs Olimpo

Racing vs Defensa y Justicia

San Lorenzo vs Godoy Cruz

Talleres vs Lanús

Chacarita vs Vélez

FECHA 15 (04/02/18)

Atlético Tucumán vs Chacarita

Vélez vs Talleres

Lanús vs San Lorenzo

Godoy Cruz vs Racing

Defensa y Justicia vs River

Olimpo vs Newell's

Unión vs Patronato

Gimnasia vs Estudiantes

Rosario Central vs Colón

Boca vs Temperley

Independiente vs Arsenal

Huracán vs San Martín de San Juan

Belgrano vs Banfield

Tigre vs Argentinos

FECHA 16 (11/02/18)

Tigre vs Atlético Tucumán

Argentinos vs Belgrano

Banfield vs Huracán

San Martín de San Juan vs Independiente

Arsenal vs Boca

Temperley vs Rosario Central

Colón vs Gimnasia

Estudiantes vs Unión

Patronato vs Olimpo

Newell's vs Defensa y Justicia

River vs Godoy Cruz

Racing vs Lanús

San Lorenzo vs Vélez

Talleres vs Chacarita

FECHA 17 (18/02/18)

Atlético Tucumán vs Talleres

Chacarita vs San Lorenzo

Vélez vs Racing

Lanús vs River

Godoy Cruz vs Newell's

Defensa y Justicia vs Patronato

Olimpo vs Estudiantes

Unión vs Colón

Gimnasia vs Temperley

Rosario Central vs Arsenal

Boca vs San Martín de San Juan

Independiente vs Banfield

Huracán vs Argentinos

Belgrano vs Tigre

FECHA 18 (25/02/18)

Tigre vs Huracán

Belgrano vs Atlético Tucumán

Argentinos vs Independiente

Banfield vs Boca

San Martin de San Juan vs Rosario Central

Arsenal vs Gimnasia

Temperley vs Unión

Colón vs Olimpo

Estudiantes vs Defensa y Justicia

Patronato vs Godoy Cruz

Newell's vs Lanús

River vs Vélez

Racing vs Chacarita

San Lorenzo vs Talleres

FECHA 19 (04/03/18)

Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Talleres vs Racing

Chacarita vs River

Vélez vs Newell's

Lanús vs Patronato

Godoy Cruz vs Estudiantes

Defensa y Justicia vs Colón

Olimpo vs Temperley

Unión vs Arsenal

Gimnasia vs San Martín de San Juan

Rosario Central vs Banfield

Boca vs Argentinos

Independiente vs Tigre

Huracán vs Belgrano

FECHA 20 (11/03/18)

Huracán vs Atlético Tucumán

Belgrano vs Independiente

Tigre vs Boca

Argentinos vs Rosario Central

Benfield vs Gimnasia

San Martin de San Juan vs Unión

Arsenal vs Olimpo

Temperley vs Defensa y Justicia

Colón vs Godoy Cruz

Estudiantes vs Lanús

Patronato vs Vélez

Newell's vs Chacarita

River vs Talleres

Racing vs San Lorenzo

FECHA 21 (18/03/18)

Atlético Tucumán vs Racing

San Lorenzo vs River

Talleres vs Newell's

Chacarita vs Patronato

Vélez vs Estudiantes

Lanús vs Colón

Godoy Cruz vs Temperley

Defensa y Justicia vs Arsenal

OIimpo vs San Martín de San Juan

Unión vs Banfield

Gimnasia vs Argentinos

Rosario Central vs Tigre

Boca vs Belgrano

Independiente vs Huracán

Fecha FIFA (amistosos) del 19 al 27 de marzo de 2018

FECHA 22 (01/04/18)

Independiente vs Atlético Tucumán

Huracán vs Boca

Belgrano vs Rosario Central

Tigre vs Gimnasia

Argentinos vs Unión

Banfield vs Olimpo

San Martín de San Juan vs Defensa y Justicia

Arsenal vs Godoy Cruz

Temperley vs Lanús

Colón vs Vélez

Estudiantes vs Chacarita

Patronato vs Talleres

Newell's vs San Lorenzo

River vs Racing

FECHA 23 (08/04/18)

Atlético Tucumán vs River

Racing vs Newell's

San Lorenzo vs Patronato

Talleres vs Estudiantes

Chacarita vs Colón

Vélez vs Temperley

Lanús vs Arsenal

Godoy Cruz vs San Martín de San Juan

Defensa y Justicia vs Banfield

Olimpo vs Argentinos

Unión vs Tigre

Gimnasia vs Belgrano

Rosario Central vs Huracán

Boca vs Independiente

FECHA 24 (15/04/18)

Boca vs Atlético Tucumán

Independiente vs Rosario Central

Huracán vs Gimnasia

Belgrano vs Unión

Tigre vs Olimpo

Argentinos vs Defensa y Justicia

Banfield vs Godoy Cruz

San Martín de San Juan vs Lanús

Arsenal vs Vélez

Temperley vs Chacarita

Colón vs Talleres

Estudiantes vs San Lorenzo

Patronato vs Racing

Newell's vs River

FECHA 25 (22/04/18)

Atlético Tucumán vs Newell's

River vs Patronato

Racing vs Estudiantes

San Lorenzo vs Colón

Talleres vs Temperley

Chacarita vs Arsenal

Vélez vs San Martín de San Juan

Lanús vs Banfield

Godoy Cruz vs Argentinos

Defensa y Justicia vs Tigre

Olimpo vs Belgrano

Unión vs Huracán

Gimnasia vs Independiente

Rosario Central vs Boca

FECHA 26 (29/04/18)

Rosario Central vs Atlético Tucumán

Boca vs Gimnasia

Independiente vs Unión

Huracán vs Olimpo

Belgrano vs Defensa y Justicia

Tigre vs Godoy Cruz

Argentinos vs Lanús

Banfield vs Vélez

San Martín de San Juan vs Chacarita

Arsenal vs Talleres

Temperley vs San Lorenzo

Colón vs Racing

Estudiantes vs River

Patronato vs Newell's

FECHA 27 (06/05/18)

Atlético Tucumán vs Patronato

Newell's vs Estudiantes

River vs Colón

Racing vs Temperley

San Lorenzo vs Arsenal

Talleres vs San Martín de San Juan

Chacarita vs Banfield

Vélez vs Argentinos

Lanús vs Tigre

Godoy Cruz vs Belgrano

Defensa y Justicia vs Huracán

Olimpo vs Independiente

Unión vs Boca

Gimnasia vs Rosario Central