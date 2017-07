NEWELLS: BRIAN SARMIENTO TENDRÁ TRES SEMANAS DE RECUPERACIÓN

Brian Sarmiento sufrió una lesión que lo marginará de los entrenamientos por tres semanas. De esta manera, llegará con lo justo al partido debut del torneo, programado para el fin de semana del domingo 20 de agosto.

El volante creativo de Newell's padece "una distensión en el sóleo izquierdo", según detalla el parte médico del club.

Sarmiento jugó como titular el partido amistoso del sábado ante Talleres en Córdoba donde la Lepra perdió 2 a 0, pero apenas pudo estar 20 minutos en cancha ya que recibió una falta por parte de un rival que lo obligó a dejar el campo de juego.

Alarma en Newells: Brian Sarmiento se retiró rengueando del amistoso

A post shared by Brian sarmiento 22 (@brian_sarmiento22) on Jul 31, 2017 at 3:21pm PDT

Quiero informar que el último sábado sufrí una lesión (distensión en el soleo) y estaré unos días entre algodones para recuperarme lo antes posible; mi meta es recuperarme rápidamente y llegar 10 puntos al inicio del torneo con mi querido Newells‼️ La jugada, tal cual la ven en este vídeo, es una jugada normal de partido y el jugador rival nada tuvo que ver en que me lesionara; son cosas del fútbol. Me da mucha pena lesionarme (hacia un año no tenía nada que me hiciera parar) pero me servirá para tomar envión y dar todo por el ❤️