"Trombonanza ya es un sello santafesino"

Ruben Carughi, el creador de Trombonanza, visitó los estudios de Radio Uno. Brindó detalles del próximo evento, que será desde el 7 de agosto en nuestra ciudad y remarcó el crecimiento que tuvo su idea en los últimos años. Como todos los años, Trombonanza se guarda algunas sorpresas para brindar en su espectáculo.

“En diciembre del año pasado el congreso de la nación dictó una ley en la cual se declara a Trombonanza como un evento de interés nacional. En su momento lo presentó Mario Barletta, pero tuvo el acompañamiento de muchos políticos que no son de su mismo partido político. Estamos trabajando para que se decrete la capital nacional del trombón, además se va a hacer el monumento al trombón” afirmó el músico.

Luego destacó el rol femenino en la nueva edición de Trombonanza: “Por primera vez tenemos dos profesoras mujeres, se va ampliando el cupo femenino. Catie Hickey, quien ya vino a Trombonanza y Vanessa Fralick, que es la primer trombón solista de la orquesta sinfónica de Toronto, es una de las más importantes de Canadá”.

Además agregó: “Tenemos participantes inscriptos desde Ecuador, hasta Tierra del Fuego. Trombonanza no es un ciclo o un festival de concierto, tiene relación con lo educativo, con lo pedagógico. Lo que ve la gente son los conciertos, pero el resto de los días damos clases”.

Sobre Luis Bonilla, reconocido trombonista a nivel mundial (es el trombonista de Phil Collins), expresó: “Este año no va a poder estar, el año que viene llega sí o sí. Es un grande, él tuvo la idea de hacer una fundación para que se done dinero y que los pibes que no tienen dinero vengan a tocar a Trombonanza. Gracias a eso tenemos un 50% de los chicos que están becados. Por primera vez vienen chicos de San Juan”.

Más información:

Los metales de Santa Fe y el mundo se congregan nuevamente en la cuidad para brindar un espectáculo inolvidable.

Año a año Trombonanza se destaca por ser un espectáculo único en el mundo, un evento que reúne cuestiones pedagógicas y espectáculos al mismo tiempo. Como es tradicional en este festival, trombones, eufonios y tubas del mundo vienen a Santa Fe para estudiar sobre sus instrumentos y para deleitarnos con conciertos todas las noches.

Desde lunes 7 de agosto al sábado 12 la ciudad santafesina se tiñe color bronce y comienza a vibrar para el mundo, este año nos visitan: Massimo Pirone (Italia); Nilsinho Amarante (Brasil); Brett Baker (Reino Unido); Gaspar Licciardone (Argentina); Vanessa Fralick (EEUU / Canadá); Pablo Fenoglio(Argentina); Miguel Sánchez (Venezuela / Argentina); Paul Compton (EEUU); Germán Díaz Guerrero (Colombia); Francisco Alaniz (Chile); Mark Kellog (EEUU); Carlos Ovejero (Argentina); Catie Hickey (EEUU); Jonathan Warburton (Reino Unido/ EEUU); Enrique Schneebeli (Argentina); Adrián Najera Coto (Costa Rica / México); Jorge Urani (Argentina); Adam Frey (EEUU); Wilson Días (Brasil); Siergfried Jung (Alemania); Vasile Babusceac (Moldavia/Argentina); Richard Alonso Díaz (Colombia/Argentina).

En piano, composición y dirección Florencia Rodríguez Botti (Argentina); Michael Schneider (EEUU); John Frith (Reino Unido); los ensambles serán Viento Sur Trombones (Argentina); Coro de trombones de la Universidad de Chile; Ensamble Surbone (Chile).

Este año Trombonanza abre su primera presentación el jueves 3 de agosto con un ensamble de bronces al estilo Jam en la Sala UPCN en Rivadavia y Tucumán, donde se podrán apreciar desde ese momento las ejecuciones y los encantos de un recital único con artistas invitados.

Las sorpresas se suman

Cada año Trombonanza deslumbra con una presentación única y diferente. Una de las características sobresalientes de este festival es que cada año en sus presentaciones deslumbra con estrenos mundiales. Esto quiere decir que cada año se ejecuta una obra por primera vez en la historia en los escenarios santafesinos.

Este año compartiremos lunes 7 a partir de las 19hs en ATE Casa España en el recital a cargo del Ensamble Trombonanza 2017 (integrado por todos los profesores del encuentro) se estrenarán las obras de los ganadores del concurso composición Trombonanza 2017 las obras son “Casquinha de Siri” (Cuarteto de tubas) de Gilson Antunes dos Santos (BRASIL) y “Machitun” (Octeto de trombones) de Francisco Lara Alvarez (Chile) quién estará presente. Además, el lunes se estrenará “Capriccio energico” de Willi Maerz, interpretado por Siegfried Jung (Alemania - tuba) y Florencia Rodriguez Botti (Argentina - piano).

El martes 8 de agosto, a las 21.30 hs., en el Paraninfo UNL, el cuarteto Viento Sur Trombones (Argentina) integrado por Pablo Fenoglio, Carlos Ovejero, Heini Schneebeli y Jorge Urani interpretarán “Microquad” de Roberto Pintos y “Viento Sur” de Noelia Escalzo.

En tanto el viernes 11 de agosto, 21.00 hs. en el Teatro Municipal ‘1° de Mayo’ se realiza el concierto a cargo de profesores y participantes del encuentro junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, en donde se podrá apreciar la obra “Rhapsody para trombón y orquesta” de Michael Schneider quién estará presente en la sala ese mismo día.