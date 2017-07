"Blas Parera es la avenida más moderna de la ciudad"

El Municipio incorporó Wifi libre y gratuito en Avenida Blas Parera. El sistema de conexión inalámbrica, que ya se encuentra operativo, cubre una extensión de unos 4 kilómetros lineales de los 5,7 kilómetros que abarca el Metrobus Santa Fe -Metrofe-. De este modo, en una primera etapa de intervención, el Gobierno de la Ciudad instaló 13 antenas en todas las paradas del recorrido desde el Cementerio Municipal hasta Avenida Gorriti.

José Corral

El intendente remarcó algunos detalles de la nueva implementación: “Es la primera avenida de la ciudad que tiene este servicio en las paradas de colectivo. Desde el cementerio hasta Gorriti y con un alcance de 150 metros, también lo van a aprovechar los comerciantes y quienes circulen por la zona”.

Luego añadió: “Además hay 54 cámaras de seguridad, es la avenida más moderna de la ciudad. Ahora vamos a instalar es la iluminación led en toda la ciudad”.

Consultado sobre la posibilidad de realizar una obra similar del “MetroFe” en Aristóbulo del Valle explicó: “Estamos en los estudios preliminares, estamos convencidos de que hay que continuar avanzando. Tuvimos reuniones con los comerciantes y los vecinos para saber de alguno aspectos debemos tener en cuenta”.

Sobre el candidato Emilio Jatón afirmó: “Ahora que Jatón es opositor, cree que se tiene que oponer a todo. A mí eso no me parece sano, creo que todos debemos pensar en la ciudad. Esta obra fue diseñada en diálogo con los comerciantes y los vecinos del norte, ellos están contentos y agradecen que prioricemos el norte. Yo le sugiero a Emilio Jatón que cuente cuáles son sus propuestas, si él no está de acuerdo con el MetroFe, que diga que hacer para mejorar el tránsito en la ciudad”.