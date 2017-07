La vida de Andrea Rincón (32) no ha sido para nada fácil. Es la cuarta de ocho hermanos, y la única que nació con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). A los 13 años empezó a consumir alcohol, a los 15 cocaína y a los 17 se fue de su casa. Ha estado internada por sus adicciones pero asegura estar "limpia" hace cuatro años. Aunque debió superar algunas recaídas.

Precisamente, la última fue después de enterarse que tenía TLP: "Fue terrible para mí cuando lo supe, se me vino el mundo encima y volví a chupar. Quise mandar todo a la mierda. Por esta enfermedad, mis emociones son más intensas que las de cualquier persona. Me explicaron que no tiene solución, no hay cura".

En ese sentido, contó, en diálogo con la revista Viva: "Hace diez meses había llegado a pensar en quitarme la vida. Estuve internada varias veces. Por pastillas, pero no quiero hablar de esto. Prefiero mirar hacia adelante". La actriz, que se hizo conocida en su paso por Gran Hermano, contó que fue posible superarlo gracias al apoyo de su familia.

La modelo ganó el Martín Fierro a la revelación por su labor en La Leona

Se definió como muy "pasional" desde pequeña y contó que "toda la vida" le hicieron bullying: "Era muy buena y me trataban de tonta. Coleccionaba stickers y regalaba los mejores. Nunca tuve buenas amigas. De mi infancia, sólo me quedó Florencia, que cuando me peleé con mi papá y me fui de casa, me dio su techo para dormir".

La ganadora del Martín Fierro a la revelación por su papel en La Leona recordó un episodio de su juventud que la marcó: "Una vez me pegaron con una patada voladora, me hicieron una fractura en el cráneo y terminé hablando de costado. Lo estoy tratando de corregir hablando frente al espejo, pero no es fácil. Igual, esa vez me lo merecía. Yo tenía 17 años y la mina 28. Le fui a pegar yo y me dio una buena menesunda. Era de pelearme mucho, estaba resentida con la vida".

"Mi problema siempre fue el alcohol. Lo que hizo en mi vida fue que no me preocupara por nada, que todo me chupara un huevo. Lo descubrí a los 13 años y dije: "Acá está, ésta es la solución. Siempre tenía miedo de que le pasara algo malo a mis hermanos. Y si bebía de más, me olvidaba de todo".

Dueña de una figura escultural -y con ganas de incursionar en el modelaje-, habló sobre su breve relación con El Mono de Kapanga (48): "Sigo enamorada de Martín, pero no puedo manejar una parte de mi enfermedad. A mí, el amor me desestabiliza mucho". Y contó que salió con una mujer: "Fue media novia, manotazo de ahogado que duró un mes".

Por otro lado, contó que sueña con casarse y tener hijos: "Nunca estuve embarazada y estoy en contra del aborto. Sé que esto va a generar polémica, pero es lo que me inculcaron de chica. Mi papá nos dijo: 'En esta casa no se aborta'. Entonces siempre me cuidé. Todas mis amigas fueron madres jóvenes. Quizás un hijo me hubiera salvado, pero no le puedo poner ese peso a un niño. El día que lo tenga voy a estar muy bien".