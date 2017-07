“Invertimos más de $ 1000 millones en los barrios”

Durante su visita a varios frentes de trabajo que se ejecutan en Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste, el mandatario santafesino aseguró que el objetivo de esta iniciativa es “resolver los problemas de pobreza y falta de infraestructura en los barrios más humildes”.

En la ciudad de Santa Fe, las obras que se ejecutan en el marco del Plan Nacional de Hábitat marchan a buen ritmo. Parte de los trabajos que se ejecutan en Coronel Dorrego y Guadalupe Oeste, como la Plaza Los Cipreses, el Paseo Sarmiento, la ya inaugurada Plaza de la Primera Infancia, además de la construcción de un edificio NIDO y de obras de pavimento y cordón cuneta, fueron visitadas esta semana por el intendente José Corral y la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz. Durante la jornada, estuvieron acompañados por el secretario General del Municipio, Carlos Pereira. Además, participaron vecinos y parte de los equipos de trabajo de Nación y Ciudad.

“Estamos recorriendo con Marina Klemensiewicz, colaboradora del presidente Mauricio Macri, quien tiene un compromiso que siempre destacamos, que es el de ir resolviendo los problemas de pobreza y falta de infraestructura en los barrios más humildes del país. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que ha venido a Santa Fe para ver de cerca cómo marchan las obras”, expresó José Corral luego de la extensa recorrida por el noreste de la Ciudad.

Inversión histórica

“A partir de esfuerzos de Nación y Municipio, estamos invirtiendo más de $ 1000 millones en obras en la Ciudad para el mejoramiento de las condiciones de los más humildes: agua potable en los pocos lugares donde todavía no cuentan con el servicio, cordón cuneta, pavimento principalmente en el Oeste y en el Norte de la Ciudad”, enfatizó el intendente José Corral para luego agregar que también se realizan “obras de mejoramiento del espacio público y de lugares para generar oportunidades”, señaló en referencia al programa Escuelas de Trabajo y a la construcción de los edificios NIDO (Núcleo de Innovación para el Desarrollo de Oportunidades). Al respecto, indicó que “el objetivo es que sean un espacio para nuestros jóvenes para el desarrollo de emprendimientos e incorporarse al trabajo, mientras van armando sus familias y generando vínculos”.

En ese contexto, el mandatario santafesino aseguró que “es lo que tenemos que hacer para mejorar la condición de los que tienen más necesidades: infraestructura y oportunidades”, cerró José Corral.

Obras con sentido social

Al ser consultada acerca del plazo de la ejecución de las distintas tareas que se llevan adelante, Marina Klemensiewicz se mostró satisfecha por “la evolución de las obras que se llevan adelante en la Ciudad”, aunque advirtió: “En la provincia de Santa Fe no sólo hemos hecho convenios con la capital sino en muchas otras localidades que presentan necesidades. Casi ninguno de los proyectos que acordamos con Provincia se está desarrollando. Necesitamos que la plata del Gobierno nacional, que ya está depositada, se ejecute. Esto es importante para que no se retrase el futuro de los niños y de los jóvenes, teniendo al Estado cerca”, reclamó la funcionaria nacional.

En ese orden, la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación afirmó que “el hecho de que se cumpla con los tiempos de ejecución, con lo que estaba previsto, no sólo es una garantía de lo que tenemos que hacer sino que nos da la fuerza para entender que estas obras son para los vecinos de todos los barrios y que no hay derecho a que, por burocracia o cuestiones administrativas, no hagamos estas obras que se necesitan tanto”. Fue así que agregó: “Tenemos que poner realmente dimensión de que hay un Estado nacional que está invirtiendo muchos recursos en la provincia de Santa Fe, y que todos los santafesinos se merecen que las obras lleguen en tiempo y en forma. En el caso de José Corral, para los santafesinos que viven en esta ciudad, él está garantizando que esto suceda y para nosotros es muy satisfactorio que así sea”.

Finalmente, se refirió a la situación de “pobreza estructural y la falta oportunidades” que se traducen en la falta de “agua y cloacas, o en la calidad de la vivienda, o en no tener espacios públicos ni equipamientos en su comunidad”. Para Marina Klemensiewicz, la falta de estas obras “realmente retrasa el futuro, la oportunidad que tiene la gente de cumplir sus sueños”. En esa línea, concluyó: “Me parece que esa es la agenda de cualquier dirigente en la Argentina, de cualquier funcionario. Es la agenda que tenemos desde el Gobierno nacional y es la agenda de José Corral y su equipo, como Carlos Pereira que viene haciendo una tarea impecable. Todos somos un solo equipo porque entendemos que cada una de estas obras físicas tiene que tener un resultado social. El de Santa Fe Ciudad es un Municipio que comprende que este trabajo se logra entre todos, de cara al vecino, cerca de la gente”.

Obras en siete barrios

Por su parte, Carlos Pereira hizo un repaso de las obras que se ejecutan en siete barrios santafesinos como Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Chalet, San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, Padre Atilio Rosso, y las Barranquitas. En ese sentido, sostuvo que en Noreste de la capital provincial se trabaja “en la recuperación de espacios públicos como la plaza Los Cipreses o en Paseo Sarmiento que tendrá una cancha de futbol para todo el barrio”.

También, describió que se ejecutan “obras de pavimento para todo el barrio, con cordón cuneta e iluminación. Además, estamos haciendo 1500 conexiones cloacales y con equipamiento social. Es una inversión de $ 1000 millones que van a cambiar definitivamente la vida de muchos barrios de la ciudad”, valoró Carlos Pereira.