SANTA FE SUBCAMPEÓN DEL ARGENTINO DE NEUQUÉN

Fotos Hubo tres minutos fatídicos, o un poco más, fueron en el cierre del segundo cuarto, cuando Santa Fe se quedó sin gol, y cuando Neuquén metió todo desde la larga distancia. El tanteador de los santafesinos se clavó en 40 y los locales metieron racha de 17 a 2 para que delire el mítico Ruca Che, aquel de las epopeyas argentinas. El increíble Mario Sepúlveda, dueño ahora de los dos títulos neuquinos (el otro fue en el 95) y la nueva guardia que encabeza Julián Ruiz fueron algunos de los héroes locales, ante un Santa Fe que esta vez no estuvo bien en defensa y que en el duelo de dar y recibir permanentemente falló en ese ratito y nunca pudo recuperarse. Antes y después fue todo paridad, emoción y buen juego, pero aunque remó para reaccionar, Santa Fe nunca pudo terminar de asestar el golpe. Fue 95 a 81 para Neuquén, cuarta final perdida para Santa Fe, que desde 2010 no se baja de semifinales. Y aplauso enorme para los Pura Sangre, que desafiando a las costumbres arraigadas quedarán en la memoria como un equipo que emocionó a su provincia, incluso a muchísimos kilómetros de distancia. LO DIJERON EN TWITTER Joni Torresi‏ http://@jonitorresi Una pena no poder coronar. Mucha tristeza. Pero la verdad que estoy mas que orgulloso de a ver sido parte de los pura sangres. #VamosSantaFE Sebastián Saborido‏ http://@sesatian Felicitaciones Neuquén merecido campeón argentino de Mayores. Orgullo pleno de los "pura sangre" de @PrensaFebasanta. Perdón si falto algo. Sebastian puñet‏ http://@shhebastian Orgulloso de poder representar a @PrensaFebasanta en el #ArgentinoDeMayores.Un sueño cumplido y más con este equipo #lospurasangre.GRACIAS! Mariano ceruti‏ http://@Bebodelagente SIMPLEMENTE GRACIAS POR LLENARME EL CORAZON EN UN MOMENTO DIFICIL DE MI VIDA!!!.#PURASANGRESPARASIEMPRE!!..VAMOS SANTA FE CARAJO!!!! CAÑITA‏ http://@sebamignani Un grupo increíble con unos huevos enormes Nico Solari‏ http://@nicoel04 Gracias a los dts por la oportunidad. Gracias #PuraSangres por este torneo y su amistad. Me la llevo para siempre conmigo. Vamos Santa Fe Jonaa Sacco http://‏ @JonaaSacco Es difícil dejar de llorar, más que nada porque sé que dejamos todo y no se dio. Hiper orgulloso de este equipo. Enormes huevos! GRACIAS Lucio Delfino‏ http://@luciogdelfino Completamente orgulloso de este grupo de amigos, que no se guardó nada y dio todo adentro de una cancha, un torneo para valorar por siempre. Ale Zurbriggen‏ http://@Alezurbriggen Orgulloso de este plantel de exelentes jugadores pero más allá de eso de MEJORES PERSONAS... #ArgentinoDeMayores