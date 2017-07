Argentino de Mayores 2017: Santa Fe vs. Neuquén - 1er y 3er puesto EN VIVO ONLINE ACÁ

Dice 93 a 87 en el tablero del Ruca Che y Corrientes queda en el camino. Es la quinta victoria seguida de Santa Fe y el pasaje a la final del sabádo en el Argentino de Neuquén. Es otra sorpresa y otra demostración de amor por la provincia. Se autodenominan Pura Sangre, la banda, la Perrada. Asumen sin ningún tipo de complejos que estuvieron lejos de ser la primera elección del entrenador para integrar el plantel santafesino. Pero se juraron dejar la vida por la camiseta, entrenaron, entendieron que no hay rivales invencibles y que el secreto era trabajar cada juego, con respeto pero sin temor. Al fin y al cabo, Santa Fe es Santa Fe, juegue quien juegue. Sebastián Saborido y Javier Ceci pusieron la impronta desde la dirección técnica, motivando, planificando, estudiando, convenciendo. “Lo imposible está en la mente de los cómodos”, repite desde su cuenta de twitter cada tanto Saborido y es uno de los lemas que escribe en la pizarra ante de los juegos. El DT ya había llegado a las finales 2015 y 2016 con planteles debilitados, pero en esta ocasión, cuando las bajas eran más, nunca pensó en escaparse de la responsabilidad. Creyó. Y los jugadores también. Nadie más. En el duelo ante Corrientes no hubo nada fácil. Mucha paridad, respuesta de gol por gol y de defensa por defensa. Nadie podía establecer un dominio claro y el público disfrutó de un gran juego, con enorme tensión. Y fue Santa Fe el que lo quebró en el cierre, con su marca registrada de triples, con la experiencia de Bebo Ceruti, la desfachatez del pibe Gastón García, las pinceladas de Lucio Delfino (lamentablemente se lesionó) y el coraje de Jonatan Sacco. Pero con todos apor-tando lo suyo en ambos costados. Sacó una diferencia de seis que resultó enorme para lo que había sido el trámite, y aunque Corrientes arrimó, no pudo darlo vuelta. Después vino el festejo, y la espera para conocer al rival entre el local Neuquén y el enemigo íntimo Tucumán. A esta altura, no importa demasiado. La otra semi: Neuquén 100-Tucumán 89 PROGRAMA DE PARTIDOS – sábado 29 de julio

Sede: Neuquén • 19 horas: Tucumán-Corrientes.

• 21.30 horas: Neuquén-Santa Fe. LA PALABRA DE LUCIO DELFINO Gracias a todos por los mensajes de aliento, siento mucha impotencia, pero son situaciones que se dan en el deporte, ahora a esperar deseando que mañana se dé lo que todos queremos, que es ver a Santa Fe campeón argentino. Gracias a todos los que nos apoyan a la distancia. Espero que lo que tengo en la rodilla sea lo más leve posible, y mañana me toca apoyar desde afuera a toda la banda, muy contento de haber podido representar a la provincia, además de haber compartido equipo con estos animales y haber logrado formar un hermoso grupo. 19 Puntos anotaron Jonatan Sacco y Gastón García en el duelo ante Corrientes, mientras que Lucio Delfino hizo 11 puntos, Arévalo y Puñet anotaron 8 y Ceruti 7. 4ª Final consecutiva jugará Santa Fe en el Argentino tras las derrotas de 2014 en Corrientes ante el local y de 2015 y 2016 frente a Tucumán. Desde 2010 no se baja de semifinales. Argentino de Mayores 2017 - Tercer Puesto: Corrientes vs. Tucumán Argentino de Mayores 2017 - Final: Santa Fe vs. Neuquén