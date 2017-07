“Trabajo desde que tengo memoria. Siempre me gané el pan. Soy boliviano y vine a este país cuando tenía 18 años. Nunca jamás le pedí una moneda a otra persona. Laburando en las quintas hice todo lo que tengo y mi numerosa familia siguió mis enseñanzas”, se descargó Timoteo Cruz esta mañana, en una camilla de la Sala 6 del Hospital Cullen. Él es uno de los heridos que llegaron al centro público de salud durante las últimas horas.



Este hombre se radicó primero en Corrientes, donde conoció a su esposa y se casó, y a los 25 años llegó a nuestra zona, más precisamente a Monte Vera, donde crió a sus muchos hijos y donde éstos luego hicieron lo propio con sus nietos.



Timoteo fue apuñado ayer por la tarde por un muchacho conocido que trató de cobrarle “peaje”, armado con un cuchillo y un revólver.



El incidente tuvo lugar en calle Rivadavia al 5400, en el barrio monteverense de Yapeyú, donde este jubilado tiene su domicilio.



“La semana pasada me rayaron el auto con el que trabajo ahora como remisero. El problema fue con un tipo del barrio. Siempre le está robando a los vecinos. Pertenece a una familia amiga nuestra, pero él está perdido por la droga. Cuando se queda sin plata, nos pide a todos. Antes lo hacía de buena manera, pero cada día se ponía más violento. Ahora directamente amenaza y exige. Ayer, a la tardecita, me encaró con un cuchillo en una mano. Con la otra se tocaba la cintura, donde tenía un arma de fuego. Vino ‘malo’. ‘Quiero que me tires unos mangos’, me dijo. Me dio una bronca bárbara. Me le tiré encima y traté de quitarle el revólver, pero no pude. Cuando estábamos peleando, vinieron unas personas y me agarraron de arriba. Él aprovechó ese momento para hincarme. No le pude pegar más, porque no me dejaron”, recordó el herido, que terminó con el vientre perforado y fue intervenido quirúrgicamente anoche.



“Yo tengo una familia grande -agregó-. Muchos hijos y nietos. Vivimos todos en esa cuadra. A todos los molesta y les pide plata. En realidad, no pide... exige. El padre trabaja en la comuna del pueblo. Somos amigos de siempre. Él me vino a ver. Todo esto pasa por la maldita droga. Cuando se droga, se pone como loco y tiene una barrita que lo acompaña. Todos tienen sus casas por ahí. Esto viene de años. Este muchacho tiene un arma que le robó a una milica. Yo casi se la pude manotear cuando forcejeamos, pero un amigo de él me ganó de mano y se la llevó. La hizo desaparecer”.



Timoteo salvó su vida casi milagrosamente y él lo sabe. “Los médicos me dijeron que estoy bien. Que me voy a recuperar. Me tuvieron que poner 8 puntos. Tuve una suerte grande. Me podría haber matado. Trató de hacerlo. Y cuando mejore volveré a mi casa, con mi familia. A trabajar. Así me gano mi plata. Es injusto que otro quiera venir a sacármela así”, se quejó.



El agresor está identificado y personal de la Comisaría de Distrito 20a está tras sus pasos, según pudo saberse. Tiene 22 años y habría actuado con la complicidad de un menor de edad, de 15, quien también está siendo buscado por los uniformados.

Otros heridos



* Minutos después de las 19.30 del viernes, en la zona de Teniente Loza al 7400, un hombre de 19 años fue baleado en un presunto intento de robo. Fue trasladado al Cullen y asistido por heridas en la cabeza, en la zona izquierda del omóplato y en la mano derecha. Posteriormente fue dado de alta.



* Pasadas las 20, en la zona de Ricardo Aldao al 4000, un hombre de 25 años fue atacado con un arma blanca y fue llevado al hospital. Fue asistido por un corte en el tórax y quedó internado. Al ser consultado sobre las circunstancias de la agresión, no brindó mayores detalles.



* En el norte de la capital provincial, en la zona de Diez de Andino y Aguado, un hombre (27) fue baleado en presunta ocasión de robo, minutos después de las 3 de este sábado. Ingresó al Cullen y fue asistido por lesiones en la mano derecha, en la pierna izquierda y el tórax. Trascendió que las heridas no revestían gravedad. Al ser entrevistado, habría señalado que personas desconocidas le habrían robado sus pertenencias, sin aportar otros detalles.