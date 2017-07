Varios heridos fueron atendidos en el Cullen

Bastante trabajo tuvo la guardia del hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, entre la tarde-noche del viernes y la madrugada de este sábado. Es que, por diversos hechos violentos que no guardan relación entre sí, ingresaron varias personas heridas.



Baleado



Minutos después de las 19.30 en la zona de Teniente Loza al 7400 un hombre de 19 años fue baleado en un presunto intento de robo. Fue trasladado al Cullen y fue asistido por heridas en la cabeza, en la zona izquierda del omoplato y en la mano derecha. Posteriormente fue dado de alta.



Apuñalado en el norte de la ciudad



Pasadas las 20, en la zona de Ricardo Aldao al 4000, un hombre de 25 años fue atacado con un arma blanca y fue llevado al hospital. Fue asistido por un corte en el tórax y quedó internado. Al ser consultado sobre las circunstancias de la agresión no brindó mayores detalles.



Vecino de Monte Vera herido



El tercer caso tiene como protagonista a un hombre de 75 oriundo de la localidad de Monte Vera. En esa comuna santafesina, en la zona de calle Rivadavia al 5400, la víctima habría tenido una presunta discusión con dos jóvenes, de 15 y 22 años, y el menor de ellos lo habría atacado con un elemento punzocortante.



El herido primero fue atendido en el hospital Protomédico de Monte Vera y luego derivado al Cullen, donde fue asistido por una lesión en el abdomen. Tras la primera atención, quedó internado.



Baleado en un robo



En el norte de la capital provincial, en la zona de Diez de Andino y Aguado un hombre (27) fue baleado en una presunta ocasión de robo, minutos después de las 3. Ingresó al Cullen y fue asistido por lesiones en la mano derecha, en la pierna izquierda y el tórax. Trascendió que las heridas no revestían gravedad. Al ser entrevistado, habría señalado que personas desconocidas le habrían robado sus pertenencias, sin aportar otros detalles.