ROMEO SANTOS Y JULIO IGLESIAS LE CANTAN AL PENE

El bachatero dominicano Romeo Santos unió su voz junto a Julio Iglesias en la canción 'El amigo', una canción dedicada al pene.

Con detallada descripción, la canción hace oda al miembro viril masculino, las noches romanticas y la pasión.

En una rueda de prensa a su llegada a San Juan, donde hoy firma autógrafos a sus seguidores en un centro comercial de la capital puertorriqueña, Santos rememoró -imitando el acento español- que Iglesias lo contactó primero para que participara junto a este en un disco de duetos.



A pesar de que Santos le dijo a Iglesias que "sería un honor" colaborar en esa producción del cantante español, el bachatero le propuso mejor grabar un tema inédito suyo y en bachata, "El amigo".



"Vamos a hacerlo", me dijo, aseguró a los medios Santos, quien agregó que ha sido un honor contar con su participación.



"La canción tiene algo subliminal, no es de amistad", admitió Santos.



En un momento dado del proceso, Santos relató que viajó a Marbella donde se grabaron las voces de Iglesias, y, posteriormente, Santos se trasladó a Nueva York.



Estando allí Iglesias le llamó y le preguntó que si "¿Esa canción que has escrito es una canción al pito (pene)?... Eres un genio".



"Me sentí halagado. Es una temática que nunca se va a lo vulgar, pero también es algo con lo que tienes que estar de acuerdo", sostuvo hoy Santos, exmiembro de la agrupación Aventura.



"Ha sido mi aliado, me acompaña. Confidente en mis hazañas. Es mi amigo fiel", reza la letra de la canción, en la que también cantan que es "ardiente, imperativo, aventurero... un compinche en mis deseos" o afirma que es "eficiente" y "parrandero".



La colaboración de Iglesias es una de varias que se incluyen en el disco "Golden".



Las otras son con Daddy Yankee, Nicky Jam, Juan Luis Guerra, Ozuna, Swizz Beatz y Jessie Reyez.

Romeo Santos - El Amigo (Audio) ft. Julio Iglesias