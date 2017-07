Trump despidió a su jefe de Gabinete y lo reemplazó por el ministro de Seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a su jefe de Gabinete, Reice Priebus, y nombró en su lugar al hasta hoy secretario de Seguridad nacional, John Kelly.

"Me complace informar que John Kelly acaba de ser nombrado jefe de personal de la Casa Blanca. Es un gran americano y un gran líder. John hizo un trabajo espectacular en Seguridad nacional. Ha sido una verdadera estrella", escribió Trump en Twitter.

En otro mensaje escrito a continuación, agradeció a Priebus por "su servicio y dedicación al país" y aseguró que se siente "orgulloso" por todos los logros obtenidos.

La salida de Priebus se dio un día después de que el secretario de Comunicación del gobierno de Trump, Anthony Scaramucci, lo acusara de organizar fugas de información.

El ex ejecutivo financiero nombrado por Trump el 21 de julio se comprometió ayer a despedir a todos los miembros del equipo de Comunicación de la Casa Blanca por las filtraciones de información, en una declaración a The New Yorker.