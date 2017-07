LA GENERACIÓN DORADA SE SUMA AL HOMENAJE DE LEO GUTIÉRREZ

En el partido homenaje a Leonardo Gutiérrez, campeón olímpico y máximo ganador de la Liga Nacional de Básquetbol, los espectadores que acudan mañana al Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata tendrán espectáculo asegurado. Es que además de las emociones, shows y sorpresas, podrán ver en acción desde las 20 a varios compañeros del cordobés en la Generación Dorada.

Luis Scola, Andrés Nocioni, Alejandro Montecchia, Juan Ignacio “Pepe” Sanchez, dorados en Atenas 2004 y subcampeones mundiales en Indianápolis 2002 como Leo, dirán presente para homenajear a su ex compañero.

En el partido también estarán Leandro Palladino (otro subcampeón mundial en 2002), Juan Gutiérrez (bronce en Beijing 2008 junto a Leo), Facundo Campazzo y Marcos Mata -múltiples ganadores de la Liga al lado de Gutiérrez, en Peñarol-, más Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Selem Safar y Luis Cequeira.

La historia de la Liga Nacional y de la Selección no estará al margen, porque en el homenaje participarán Eduardo Dominé, Daniel Farabello, Diego Osella, Macelo Milanesio y Hector “Pichi” Campana.

Las caras conocidas se repetirán entre los entrenadores de ambos equipos. Allí estarán Sergio Hernández, técnico de Leo en Peñarol y en la Selección; Rubén Magnano, quien guió a la Generación Dorada en 2004; Horacio Seguí, su entrenador en su primer título en la Liga; y Fernando Rivero, quien ganó junto a Leo su último título en el torneo local, en 2014.

El juego comenzará a las 20 horas y será televisado por TyC Sports. Las entradas están en venta a través del sitio web www.TuEntrada.com y en dos puntos ubicados en la ciudad de Mar del Plata: RioSil (Avellaneda 1245), de 10 a 13 y de 16.30 a 19.30; y el club Peñarol (Garay 2524), de lunes a viernes de 14 a 20.

Como previa de su despedida, Leo Gutiérrez dará dos clínicas junto a chicos de 10 a 15 años. Hoy a las 15, de la mano de Banco Provincia, en el Polideportivo. Y el sábado a las 15, con el acompañamiento de La Caja, volverá reunirse con los chicos para volcar sus conocimientos y experiencias en el mismo escenario

El campeón olímpico en Atenas 2004 Leonardo Gutiérrez celebrará esta noche su despedida del básquetbol profesional en el estadio Polideportivo de Mar del Plata, con la presencia de otros integrantes de la Generación Dorada.

El evento tendrá lugar en la ciudad bonaerense, desde las 20:00, por TyC Sports, y estarán ex compañeros como Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Luis Scola, Alejandro "Puma" Montecchia y Juan Ignacio "Pepe" Sánchez.

Además dirán presente Facundo Campazzo (Real Madrid, España), Patricio Garino (Orlando Magic, NBA), Nicolas Laprovittola (Zenit San Petersburgo, Rusia), Marcos Mata (San Lorenzo), Nicolas Brussino (Atlanta Hawks, NBA), Selem Safar (San Lorenzo), Diego Osella, Hector "Pichi" Campana y Marcelo Milanesio, entre otras personalidades cercanas al actual entrenador de Peñarol de Mar del Plata.

"Estamos ultimando detalles, pero está todo en marcha, están llegando los jugadores y amigos. Están trabajando todos para la despedida. Además los entrenadores serán Horacio Seguí, Sergio Hernández, el Tulo (Fernando) Rivero, Rubén Magnano, faltaría Julio Lamas, que está en Japón, son entrenadores con los que he ganado títulos", adelantó el más ganador (10 campeonatos) de la historia de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

"Cuando me entreguen el carnet me van a poder decir DT, después de la clínica de Paraná, por ahora no extraño nada del 'Leo' jugador", aclaró.

Los clubes por los que pasó fueron Olimpia de Venado Tuerto (1993-1998), Atenas de Córdoba (1998-2002 y 2008-2009), Drac Inca (España) (2002-2003), Paisas de Medellín (Colombia) (2003), Obras Sanitarias (2003-2004), Ben Hur de Rafaela (2004-2006), Boca Juniors (2006-2008) y Peñarol (2009-2017).

El cordobés sumó 10 títulos con Olimpia de Venado Tuerto (1995-1996), Atenas (1998-1999), Atenas (2001-2002), Ben Hur (2004-2005), Boca Juniors (2006-2007), Atenas (2008-2009), Peñarol (2009-2010), Peñarol (2010-2011), Peñarol (2011-2012) y Peñarol (2013-2014).

Además consiguió la Copa Argentina 2006 (Boca Juniors), Copa Argentina 2008 (Atenas), Copa Argentina 2010 (Peñarol), Súper 8 2009 (Peñarol), Super 8 2011 (Peñarol) y Super 8 2013 (Peñarol).

"No me puedo quejar de la carrera que tuve y todo lo que pude lograr, todas las metas que fui consiguiendo, compartí Selección con los mejores jugadores de Argentina y si te ponés a pensar todo lo que uno quiere conseguir y a veces se te va dando y eso es algo muy bueno para cualquier persona que juega un deporte", reconoció.

Sus títulos internacionales con clubes los obtuvo en la Liga Sudamericana 1996 (Olimpia de Venado Tuerto), Liga Sudamericana 2006 (Boca Juniors), Sudamericano de Clubes 2006 (Boca Juniors), Liga de las Américas 2010 (Peñarol de Mar del Plata), Interligas 2010 (Peñarol) e Interligas 2012 (Peñarol).

