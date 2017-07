MARADONA Y MESSI LIDERAN EL RANKING DE LOS 100 MEJORES DE LA HISTORIA

Muchos optan por no comparar épocas. Otros no dudan en decir que Diego Maradona fue el mejor jugador que pisó una cancha. Pero, más acá en el tiempo, Lionel Messi eclipsa con sus récords y lucha por ese pergamino.

La prestigiosa revista inglesa FourFourTwo, especializada en fútbol, intentó ponerle fin a esa discusión y eligió a los 100 mejores futbolistas de la historia.

¿Quién ocupa el primer puesto? Un argentino. ¿Cuál de los dos? Diego Maradona, campeón del mundo con Argentina en 1986, un título que por ahora se le mantiene esquivo a Lionel Messi, subcampeón en Brasil hace tres años y elegido como el segundo mejor jugador de la historia.

Maradona, el mejor de la historia según la revista Four Four Two.

"Pelé convirtió más goles. Lionel Messi ganó más trofeos. Los dos vivieron vidas más estables que el obeso y ex adicto a la cocaína que encabeza esta lista, cuya relación con el fútbol se tensó cada vez más a medida que avanzó su carrera. Si ves a Diego Maradona con una pelota en sus pies, lo entenderás", fue la curiosa explicación que dio la revista.

En el segundo puesto. Messi quedó detrás de Maradona. (Four Four Two)

Por detrás de los argentinos quedó ubicado el astro brasileño Pelé, máximo ganador en la historia de los Mundiales, ya que se hizo con los títulos en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Tercero. Pelé no pudo con los argentinos. (Four Four Two)

Los diez primeros lugares se completaron con el holandés Johan Cruyff, el portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Alfredo Di Stéfano, el alemán Franz Beckenbauer, el francés Zinedine Zidane, el húngaro Ferenc Puskas y el brasileño Ronaldo.

En el top 100 del ranking figuran otros siete argentinos: José Manuel Moreno (31), Daniel Passarella (56), Adolfo Pedernera (58), Enrique Omar Sívori (73), Gabriel Batistuta (86), Javier Zanetti (87) y Mario Alberto Kempes (98).

EL TOP TEN DE LA HISTORIA, SEGÚN FOUR FOUR TWO

1- Diego Maradona

2- Lionel Messi

3- Pelé

4- Johan Cruyff

5- Cristiano Ronaldo

6- Alfredo Di Stéfano

7- Franz Beckenbauer

8- Zinedine Zidane

9- Ferenc Puskas

10- Ronaldo

56- Daniel Passarella

58- Adolfo Pedernera

73- Omar Sívori

86- Gabriel Batistuta

87- Javier Zanetti

98- Mario Alberto Kempes