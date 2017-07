Quedó inaugurado el Hospital de Ceres

En una jornada histórica y festiva con una amplia presencia de autoridades gubernamentales del presente Gobierno Provincial y de los anteriores del FPCyS, asimismo de todo el departamento San Cristóbal y público en general, quedó oficialmente inaugurado “EL NUEVO HOSPITAL DE CERES”, con una inversión final de 350 millones de pesos, “constituyéndose en la obra más emblemática desde la recuperación de la democracia en el departamento San Cristóbal”.

El Gobernador Miguel Lifschitz manifestó que “la inversión en un edificio público como este es muy especial, porque en este ámbito se mezclan muchas vivencias de la gente, vinculadas a lo más profundo de muchas familias. Es un lugar de referencia de la ciudadanía. Este hospital no tiene nada que envidiarle al primer mundo, porque tiene lo mejor que los sistemas de salud de avanzada en el mundo, y es uno de los mejores en el sistema latinoamericano, en cuanto a su arquitectura, el equipamiento y la cantidad de los recursos humanos necesario en las distintas especialidades”.

Lifschitz hizo una especial mención a la iniciativa asumida por sus antecesores, “todos estos hospitales fueron ideados, pensados, proyectados y puestos en marcha por Hermes Binner, dejando como legado el mejor sistema de salud pública de la República Argentina y de América Latina; a su vez Antonio Bonfatti le dió continuidad con un ritmo sostenido de inversión, hasta llegar a este momento, lo que habla de un Plan de Gobierno en materia de Salud Pública que hacen que nuestra provincia sea un ejemplo a nivel nacional”.

“Es un sueño hecho realidad”

EL Senador Felipe Michlig, en un momento de visible emoción manifestó que “es un sueño hecho realidad por el que batallamos incansablemente desde las últimas 3 administraciones provinciales, pese a las críticas de algunos que denostaban el proyecto diciendo que sólo era una maqueta, y que nunca se iba a terminar”.

“Hoy podemos decir que es la obra más emblemática desde la recuperación de la democracia en el departamento San Cristóbal y la más importante de la historia de Ceres, por eso mi profundo agradecimiento a estos 3 últimos gobernadores, aquí presentes. Sentimos una profunda felicidad, orgullo y satisfacción” indicó el Senador Departamental.

“Este es un día que se postergó más de 60 años, para llegar a esta inauguración. Tuvo que venir un gobierno progresista, un gobierno que piensa en la gente para realizarla. Nos sentimos orgullosos y acompañados, por fin estamos equilibrando la balanza en el norte postergado, con obras que mejoran la calidad de vida de toda la gente”.



Forma parte de una política de Estado

su turno el Pte. Cámara de Diputados y ex Gobernador, Dr. Antonio Bonfatti manifestó que “la construcción de la salud es entre todos; por eso en este momento, recordamos los viejos sueños que iniciamos y pudimos materializar”, dijo Bonfatti y convocó a los presentes a cuidar “este hospital, porque no es de ningún gobierno: es del pueblo de la provincia” y a defender a “Santa Fe, una provincia diferente, con calidad institucional y diálogo, con diferencias y matices”.

El Ministro de Salud Miguel González indicó que “este edificio es un hito que hace que nos miren de otras provincias y de toda latinoamérica. Eso tiene que ver no solo con la infraestructura sino con que logramos reducir la mortalidad materna infantil a los índices más bajos de los últimos años y ser una de las provincias que mayor tasa de donantes tiene. Eso se logra porque la gente confía en el sistema”.

El vicegobernador Carlos Fascendini expresó en rueda de prensa durante la recorrida por el nosocomio que “por su magnitud, su superficie cubierta, su tecnología y las prestaciones, es sin duda una obra de infraestructura que cambiará para bien la vida de la comunidad y la región. Los beneficios no solo se advertirán en el servicio médico a los ciudadanos, sino también en la creación de casi cien fuentes de trabajo, tanto en profesionales médicos, personal de enfermería y auxiliares, como así también en servicios de seguridad, limpieza y servicios conexos”.

Características del nuevo Hospital

El nuevo efector, de mediana complejidad, tiene una capacidad de 24 camas y una superficie cubierta de 5300 metros cuadrados. Se desarrolla en dos módulos: uno de dos plantas y otro de tres, vinculados entre sí por un patio central en planta baja y pasillos de comunicación en los pisos superiores.

El conjunto en sí consta de cuatro sectores médico (bloque ambulatorio, de internación y de guardia), público, administrativo y técnico. El área circundante al edificio estará destinada a espacios verdes para esparcimiento, conformando un pulmón con especies arbóreas autóctonas.

Se anticipó que en el corto plazo se realizará la última gran etapa: la prueba en vacío del funcionamiento de esterilización y del uso de gases medicinales. En tanto, en los próximos siete días se llevará a cabo la migración del viejo hospital y el personal estará finalizando la capacitación técnica en el uso del nuevo equipamiento en terreno.

A partir del lunes 7 de agosto, el nuevo hospital estará listo para recibir las consultas ambulatorias programadas. En forma progresiva se incorporarán los servicios del diagnóstico ambulatorio programado, las consultas de demanda espontánea que no impliquen urgencia ni emergencia así como la internación no quirúrgica. Por último, se habilitará la internación quirúrgica y el servicio de guardia de urgencia.

Autoridades Presentes

Entre los asistentes se destacó la presencia del Gobernador Miguel Lifschitz, el Vice Gobernador Carlos Fascendini, los ministros de Salud, Miguel González, de Obras Públicas, Julio Schneider; de Economía, Gonzalo Saglione; de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo; de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y la directora del hospital de Ceres, Silvana Torres; el Pte. de la Cámara de Diputados y ex Gobernador, Dr. Antonio Bonfatti, Diputado Nacional y ex Gobernador Dr. Hermes Binner, los ex Vicegobernadores Jorge Henn y Griselda Tessio, Senador Provincial Felipe Michlig; Diputados Provinciales Edgardo Martino, Clara García e Inés Bertero, Diputada Nacional Alicia Siciliani, el Intendente local Camilo Busquets, el Senador Suplente Raúl Ramonda, además de numerosos presidentes comunales, concejales, representantes de entidades intermedias, de fuerza de seguridad, delegaciones escolares y público en general.

Además de los actos protocolares, se realizaron distintos eventos culturales con la actuación de artistas locales, show de luces y en el cierre la presentación de Mario Pereyra, que dieron un brillo especial a “esta jornada que quedará marcada en el calendario de la ciudad y de la Salud Pública Provincial”.