ARGENTINA RETIRÓ A MARTÍN NAIDICH DEL MUNDIAL POR RUMOR DE DOPING

BUDAPEST.- Desde que el miércoles por la madrugada la Gazzetta dello Sportpublicó una nota en la que informaba sobre un doping del argentino Martín Naidich , el silencio se adueñó del equipo nacional y de los dirigentes, que prefirieron no hacer comentarios al respecto. Finalmente, el nadador, que debía competir mañana en los 1500 metros, fue excluido del equipo.

En los pasillos del DUNA Arena, donde se lleva a cabo el Mundial de Natación , el rumor sobre un posible doping de un deportista argentino crecía minuto a minuto. Raúl Araya, team manager y vicepresidente de la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos), le confirmó este viernes a LA NACION que un nadador fue excluido del equipo luego de recibir un email en donde se le notificaba a la CADDA sobre un "resultado adverso" (es decir, un doping) de ese deportista. Si bien Araya no informó que el atleta excluido del equipo sea Naidich, LA NACION confirmó que se trata del nadador porteño.

A su vez, desde la FINA (Federación Internacional de Natación) aseguraban no tener información al respecto. "No tengo ni idea no me ha llegado ninguna información. Voy a ir a analizar este tema con la gente nuestra del doping, para ver si sabemos algo de este tema", le había expresado a este diario Cornel Marculescu, director ejecutivo de la FINA, el miércoles. Sin embargo, ayer por la tarde, la Confederación Argentina recibió un correo correo electrónico que la Federación Internacional le dirigía a la ONAD(Organización Nacional Antidopaje) informando sobre el resultado adverso. Araya le explicó a este medio qué contenía el email: "La FINA le preguntaba a la ONAD (organismo encargado de decidir cuál será la sanción) qué resolución iba a tomar respecto al nadador".

-¿Cuál fue su reacción?

-A pesar de que todavía no se ha sustentado, la Confederación Argentina de deporte, en tenor de lo que queremos para nuestro deporte, ha decidido retirar al deportista de la competencia. Queremos pregonar el juego limpio. Es la política que tenemos en nuestro deporte y en el Comité Olímpico Argentino .

-¿Pero el deportista todavía no está suspendido?

-No. ONAD informó a la FINA que todavía no está suspendido. Tenemos que aguardar la resolución final de ONAD, porque en este momento el deportista no está suspendido. El que tiene que suspender al nadador es el tribunal de Argentina y la FINA aguarda por esa resolución.

-¿Les informaron en qué competición ha sido el doping?

- Oficialmente, nosotros debemos ser notificados por parte de la ONAD o del tribunal respecto de la sustancia y a la competencia en la que sucedió. Y, por ahora, no hemos sido informados. Lo único oficial es que la FINA ha tomado conocimiento de la situación.

-¿Qué les dijo el deportista?

-Acordó retirarse de la competencia. Y como todo deportista tiene derecho a su defensa. No lo vamos a juzgar de ninguna manera. Pero se lo retira del torneo.

-¿Y anímicamente cómo está?

- Nadie puede estar bien. Está tranquilo con sí mismo. Le hemos brindado toda la contención a la persona y al deportista.

En cuanto adónde habría sido tomada la muestra que arrojó el resultado adverso, Araya, en diálogo con TyC Sports, dijo que el análisis "no habría sido" recolectado en el Campeonato Argentino de Natación de Santiago del Estero, como se especulaba, porque si no "habrían sido" notificado antes. "Si fuera el caso de Santiago del Estero, lo habríamos bajado antes. No sabemos si es -la muestra - de Santiago del Estero", explicó el dirigente. A su vez, afirmó que hace ocho años que realizan controles antidoping en el certamen nacional.