El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, visitó este viernes diferentes ciudades de Santa Fe junto a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos: Albor “Niky” Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo Del Cerro.

Una vez en la capital provincial, el funcionario nacional realizó una conferencia de prensa en la que expuso sobre varios temas vinculados a Santa Fe.

Respecto a la deuda que la Nación mantiene con el gobierno provincial, Peña señaló que "hoy lo más importante es que los santafesinos se queden tranquilos de que estamos trabajando, priorizando la inversión física, social, productiva en la provincia después de mucho tiempo de discriminación e independientemente del color político del gobierno provincial. En ese marco vamos a honrar la deuda que corresponde y estamos a tiempo, dentro de los plazos de la Corte Suprema, para poder encontrar cuál es exactamente la oferta y la forma en la que se puede honrar esa deuda".

Sobre a cómo ve la campaña electoral de cara a las PASO en la ciudad y en la provincia, el funcionario nacional explicó que : "En la ciudad muy confiado en que Carlos Pereira va a hacer una muy buena elección, porque estamos seguros que los santafesinos van a respaldar la muy buena gestión de José Corral, una gestión en la que se viene logrando muchísimas cosas concretas para los santafesinos a partir de este trabajo en equipo que venimos haciendo con el Gobierno Nacional, un trabajo permanente con una mirada estratégica, común, un vínculo permanente que le hacía falta a la ciudad de Santa Fe después de tantos años de discriminación y creemos obviamente que el respaldo de los santafesinos para la lista local es muy importante para darle fuerza e impulso a seguir invirtiendo y transformando la ciudad".

En tanto, en lo referido a la provincia, Peña señaló: "Creemos que la campaña, si bien todavía está fría (...) uno da por sentado la oportunidad que implica votar con libertad como forma de expresión, como forma de defender valores e ideas y de poder plantear que quiero que estas personas me representen para que podamos vivir mejor y no se me ocurre que haya mejores personas que Niky (Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, en los primeros lugares), el equipo de Cambiemos para lograr esa representación en Santa Fe".

"De nuestra parte siempre va a ser una campaña positiva si nuestros rivales van a querer pasar a una campaña agresiva, de descalificación, allá ellos, la ciudadanía después eligirá qué tipo de políticas quiere respaldar y qué política no", manifestó el jefe de Gabinete nacional.

"Respetamos su rol como gobernador"

En otro tramo de la conferencia, Peña se refirió a la relación que el Gobierno de Mauricio Macri mantiene con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en tal sentido fue contundente: "una correcta relación institucional como siempre hemos planteado con los 24 jefes de distritos en la Argentina".

Y detalló: "Lo hemos demostrado en los hechos cuando hemos intervenido y ayudado en la crisis en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico, cuando diseñamos este plan de infraestrucuta que es tan importante para la provincia, lo hicimos pensando en los santafesinos (...) estamos con una agenda muy entusiasmante de vínculo con los santafesinos y por supuesto que la interlocución de muchas cosas es con el gobernador aunque a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero respetamos su rol como gobernador y trabajaremos siempre junto al que le toque ser el gobernador de esta provincia en función de los santafesinos".