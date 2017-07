MIRÁ Y ESCUCHÁ LO NUEVO DE MICK JAGGER

Atención a los fanáticos de los Rolling Stones. Mick Jagger anuncia su nuevo proyecto solista, que saldrá a la luz en 2018, al lanzar sus dos primeros singles cargados de contenido político: Gotta Get A Grip y England Lost.

Mick Jagger - Gotta Get A Grip (Official Video)

La voz de los Rolling Stones, de 74 años, dice que estas nuevas canciones son el resultado de "la ansiedad y desconocimiento de la cambiante situación política". Ambas respuestas urgentes a lo que él llama "confusión y frustración con los tiempos que vivimos". De este modo, el líder Stone envía un mordaz mensaje personal a través de dos canciones con filosas guitarras y beats contundentes. "Empecé escribiendo estas dos canciones en abril y quería lanzarlas en la forma correcta. Hacer un álbum completo a menudo toma un largo tiempo, aún después de terminado con todas las preparaciones de la compañía discográfica y el ajuste para el lanzamiento global. Siempre es refrescante ser creativo en una forma diferente y yo siento un ligero retroceso a un tiempo cuando podrías ser un poco más fácil y libre para grabar y lanzarlo inmediatamente. No quería esperar hasta el año próximo cuando estas canciones perdieran todo impacto y no significaran nada", cuenta Jagger en su comunicado de prensa.

En Gotta Get A Grip, el frontman de los Stones habla de asuntos de guerra y algunos escándalos políticos que estuvieron en su mente. Y, desafiante, los escupe al ritmo de un sonido eléctrico entre diálogos de potentes riffs de guitarras. Visualmente, lo representa con un clip ambientado en un opulento club nocturno donde los excesos alcanzan su punto de ebullición. "Supongo que el mensaje es -a pesar de todas las cosas que están ocurriendo-, que tenés que conseguir tu propia vida, ser vos mismo e intentar crear tu propio destino", explica el legendario artista sobre el primer track lanzado ayer.

Mick Jagger - England Lost (Official Video)

Por el otro lado, sobre England Lost -una canción rockera y oscura donde al videoclip lo protagoniza el actor galés Luke Evans y que tiene una versión con el rapero inglés Skepta-, Jagger explica: "Obviamente es acerca de ver perder al seleccionado de fútbol inglés, pero cuando escribí el título sabía que no era sólo sobre eso. Es sobre el sentimiento de que estamos en un momento difícil de nuestra historia. Es acerca del desconocimiento sobre dónde estás y el sentimiento de inseguridad. Así es como me sentía cuando estaba escribiendo. Es obvio que tiene bastante humor porque no me gusta machacar demasiado, pero es también una sensación de vulnerabilidad de dónde estamos como país". Y concluye: "Justo cuando estaba comenzando a escribir ‘England Lost’, me imaginé tener a un rapero británico en el tema… Me encantó lo que hizo Skepta”.

Con este nuevo disco de estudio -que aún no tiene título confirmado y que se espera para el año que viene-, Jagger retoma su carrera solista luego de 17 años. Su último proyecto en su camino en solitario fue Goddess in the Doorway, lanzado a finales del 2001. Su disco debut solista, lejos de los Stones, fue She’s The Boss, publicado en 1985. A su vez, Mick Jagger integró supergrupos que también dieron su fruto discográfico: Jamming with Edward!, en 1972 (con Ry Cooder, Nicky Hopkins, y dos Rolling Stones: Charlie Watts y Bill Wyman) y SuperHeavy, en el año 2011, junto a Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley, y al compositor, productor y músico indio A. R. Rahman.