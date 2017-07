Se filtraron supuestos audios de Araceli González y Luciano Castro

Araceli González (50) y Luciano Castro (42) protagonizaron el año pasado una de las telenovelas más exitosas de los últimos tiempos: Los ricos no piden permiso. Pero durante las grabaciones, la tira del prime time de El Trece se vio envuelta en algunas polémicas.

Audio Luciano Castro Enojadisimo Con Polka

Por sobre todo, durante la permanencia de la tira, se dijo que Araceli había desplazado al personaje de Castro para quedarse con el de Juan Darthés (52). Todo esto comenzó luego de unas polémicas declaraciones de la actriz durante una entrevista de radio que habría enfurecido al galán.

Sin embargo, a meses de que se cumpla un año del final de la ficción, Araceli y Luciano vuelven a estar metidos en una fuerte polémica. Es que, según trascendió, los famosos actores no la habrían pasado para nada bien durante las grabaciones de la novela y no por culpa de sus egos, sus roces detrás de cámara o sus personajes, sino por algunos cortocircuitos.

Luciano y Araceli en una escena de Los ricos no piden permiso. (Foto prensa)

En detalle, se filtraron dos audios, uno de ellos sería de Araceli y el otro de Luciano, en donde a los actores se los escucha quejarse por las supuestas condiciones en que se llevaban a cabo las grabaciones de la tira.

"Para mí es muy difícil resistir a estar en una novela donde hago 15 escenas por día. Eso lo tienen que rever porque además, yo miro la novela y no estoy en 15 escenas por capítulo. Éste es un laburo de ustedes. No es 'llega (Araceli) metemos escena, metemos escena, metemos escena'. Tendrás tus dificultades como yo también tengo las mías de ir a grabar ahí y fumarme cosas que no me gustan", comienza diciendo una mujer con exactamente la misma voz que Araceli en el polémico audio que se filtró en las últimas horas.

Araceli González Comparo A Polka Con El Servicio Militar

Y sigue "No quiero que me vengas a explicar que hacés lo posible, no me interesa, ya me lo dijiste 10.000 veces. Nadie puede seguir un ritmo de trabajo de tantos meses con la presión y la pi... en el ort... que desde que llegamos hasta que nos vamos la tenemos... A veces no puedo hacer pis gorda".

El furioso descargo que la reconocida actriz le habría hecho en su momento a una de las productoras no habría sido el único. Es que, esta semana, también se dio a conocer un audio que habría sido grabado por el propio Castro.

"No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo, soy un deportista, que me pongo bonito en la telenovela ésta que hacemos nosotros", se escucha decir aparentemente a Luciano en el audio que se puso al aire este jueves en América 24.

"Te van a decir 'Sí, comida hay, no la quiere comer el actor' porque acá son todos víctimas aparte... ya me tienen un poquitititititito demasiado los huevos llenos. Estoy harto de ir a un exterior y no tener un lugar en dónde poder sentarmeporque somos 700.072 y no hablo de protagonistas. Hablo de asistentes, hablo de amigos, amiguitos, amigazos. Harto de comer pollo hervido con zapallo hervido, como todos los mediodías lo mismo", cerró presuntamente el galán y hoy actor de Las Estrellas (El Trece, a las 21.30)

¿Serán ellos?

