MONTERO, PREOCUPADO POR LA FALTA DE DEFINICIONES SOBRE REFUERZOS

Paolo Montero brindó una conferencia de prensa este jueves al mediodía donde tocó varios temas relacionados al mercado de pases, y también se anticipó al encuentro de Copa Santa Fe del sábado ante Unión.

El técnico de Central mostró cierta molestia por las negociaciones que se estiran para lograr retener a Diego "Ruso" Rodríguez en el arco y que pueda llegar Leonardo "El Colo" Gil, el hombre de Talleres: “Tendríamos que poner un ultimátum para terminar esas negociaciones y tener más tiempo de poder trabajar", indicó el DT.

Sobre la necesidad de traer un defensor tras la partida de Pinola, entre otros, Montero reconoció el interés por Nicolás Freire y Fernando Tobio y contó que los dirigentes están viajando a Buenos Aires, y "si Dios quiere esta semana se resuelve".

Conferencia de prensa de Montero en Central

A la hora de referirse a la no llegada de Jonatan Galván, quien tenía un pie en Arroyito pero finalmente Colón - el ex equipo de Montero - se quedó con el volante, el técnico canalla precisó: "Agradezco que me consideren tan importante como para ponerse contentos por sacarme a un jugador. Yo pienso en otras cosas". Y continuó: "No lo critico por elegir Colón. Muchas veces no sabemos las decisiones que toman los jugadores. Yo cuando vine tuve que elegir entre Independiente y Central, y elegí Central".

Montero no esquivó referirse al caso de Emiliano Vecchio, quien ayer en Zapping Sport por Radio 2 fue contundente al afirmar que tenía todo acordado para venir pero Marco Ruben le bajó el pulgar: "Lo de Vecchio nos hacen quedar como unos giles a los del cuerpo técnico. Conociendo a Ruben, es imposible que hable mal de un jugador", dijo.

Por último, el entrenador uruguayo anticipó que el sábado a las 16 ante Unión por Copa Santa Fe en el Gigante pondrá algunos jugadores titulares, "para que hagan fútbol y verlos". El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final del certamen provincial, donde el canalla eliminó a Alianza Sport.