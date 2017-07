Los santafesinos que realizan gestiones por la deportación de Jorge Lanata ante Venezuela

Autoridades de Venezuela impidieron hoy el ingreso al país del periodista argentino Jorge Lanata, quien llegó al aeropuerto internacional de Caracas con el propósito de cubrir las elecciones de constituyentes del domingo próximo junto a un equipo a cuyos miembros sí les permitieron entrar, informó la prensa venezolana.

Ante esta situación, el santafesino Jorge Fourie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, expresó su disgusto por la situación a través de redes sociales. Además, le pidió al embajador venezolano en Argentina que interveniera ante el rechazo.

Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Jorge Lanata. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) July 27, 2017

Se pidió al embajador venezolano en Buenos Aires que interviniera ante este rechazo del conocido periodista argentino. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) July 27, 2017

Jorge Faurie Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina

En tanto, Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina en Venezuela, que actualmente funciona como embajador en ese país, se encontraba en horas de la tarde en el mismo Aeropuerto de Caracas, donde se encuentra incomunicado el periodista.

El declaraciones a Todo Noticias, el diplomático señaló que el periodista, junto a su productor "fueron calificados como inadmisibles", y agregó: "Están bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar. Hablamos en un momento pero ahora está incomunicado", sostuvo Porretti

El diplomático argentino, que nació en Entre Ríos pero creció en Santa Fe, señaló que quiso ingresar a la sala de migraciones donde está el periodista y no se lo permitieron. "Nos sorprendió que no podamos acercarnos, reboté en varias ocasiones. Me vine al aeropuerto muy temprano, llegué hasta muy cerca pero no logré verlo personalmente", indicó.

Porretti confirmó que Lanata está ahora en tránsito para abordar de nuevo el avión de Copa, vía Panamá, para volver a la Argentina. "Llega mañana a la 7 a Ezeiza", informó.

Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina en Venezuela

Lanata y sus colaboradores viajaron desde Buenos Aires con escala en Panamá, a través de la línea aérea Copa, reportaron al menos tres periodistas venezolanos en sus cuentas de Twitter.

1 #URGENTE 2:17pm Periodista Argentino Jorge Lanata fue inadmitido para entrar a Venezuela. Se alega no está acreditado por MINCI #jul27 — Elyangelica Gonzalez (@ElyangelicaNews) July 27, 2017

El domingo se celebrarán en Venezuela comicios para designar miembros de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro con el objeto de redactar una nueva carta magna.

El proceso constituyente es rechazado por la oposición venezolana y por buena parte de la comunidad internacional. Hoy, el oficialismo venezolano cerró su campaña electoral mientras se cumplió la segunda jornada de una huelga general de 48 horas convocada por la oposición, que llamó a sus simpatizantes a no asistir a votar el domingo.