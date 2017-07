Desalojos y torturas en el norte de la provincia

Abel Clavero es una de las víctimas, el hecho sucedió el pasado miércoles en la comuna Departamento Nueve de Julio, a unos 493 km de la capital santafesina. El agricultor contó el escalofriante suceso de los hechos a la prensa: “Estábamos durmiendo, cerca de las 7:30 entraron a casa rompiendo la puerta. Nos apuntaban con armas y decían que levantemos las manos, no nos decían más nada. Lo tiraron al piso a mi tío, comenzaron a golpearlo y luego lo siguieron golpeando afuera. Después me sacaron a mí, me redujeron a golpes y me tiraron al piso”.

Luego agregó: “Nos amenazaban de muerte para que nos callemos. Seguían golpeándonos, luego apareció uno de los integrantes de “Los Pumas” (Lucas), quién conocía a mi tío e hizo que lo aparten. Nos preguntaban dónde están las armas, les decíamos que no teníamos armas pero nos pegaban cada vez más. Nos querían tirar al agua, nos sacaron toda la ropa, no sentíamos las piernas del frio que teníamos. Llorábamos de la impotencia porque no entiendan que no teníamos nada”.

Más tarde aportó: “Los que nos golpeaban eran 7 u 8 personas con pasamontañas. Nos acusaban que teníamos armas y que habíamos amenazado a alguien”.

Pero la tortura continuó: “Después de 6 horas que nos pegaron, me preguntaban si quería a mis hermanos, porque los iban a tirar desnudos a la represa. Cuando les digo eso, me llevan a la rastra a un pozo, me metieron la cabeza en el agua, a su vez me “picaneaban”. Cerca de 5 veces repitieron lo mismo”

Por último aclaró: “Nos hicieron firmar papeles a punta de pistola, sin que pudiéramos ver que firmábamos”.