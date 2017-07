KENDRICK LAMAR APARECE COMO EL GRAN FAVORITO EN LOS MTV

El rapero estadounidense Kendrick Lamar se alzó con ocho nominaciones para los premios MTV 2017, lo que lo convierte en el máximo favorito para la ceremonia anual que esa cadena televisiva realizará cabo el próximo 27 de agosto, en el Forum de Los Ángeles.

Lamar competirá en los rubros mejor video del año con su trabajo “Humble” y en la categoría artista del año, dos de los galardones más preciados, además de mejor artista de hip-hop, informó MTV a través de su sitio oficial.



En tanto, Katy Perry y The Weeknd se ubican en el segundo lugar entre los favoritos, con cinco nominaciones cada uno.

Como gran novedad para esta edición, la cadena estadounidense decidió no distinguir entre hombres y mujeres, por lo que las antiguas categorías mejor video de artista femenina y masculino se fundieron en el rubro mejor artista del año, un galardón por el que pujarán Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd y Lorde.



Pero es su trabajo “Humble” el que posicionó al rapero estadounidense como el artista que figura en más categorías, entre las que destacan la de mejor video, dirección, coreografía, efectos visuales y dirección de arte.

En la competencia para alzarse con el premio al mejor video, Lamar tendrá como rivales a Bruno Mars, por “24K Magic”; Alessia Cara, por “Scars to your beautiful”, DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller, por “Wild Thoughts”; y The Weeknd, por “Reminder”.

Por su parte, Coldplay, Fall Out Boy, Twenty One Pilots, Green Day y Foo Fighters están nominados en la categoría mejor rock, mientras que Shawn Mendes, Ed Sheeran, Harry Styles, Fifth Harmony, Katy Perry y Miley Cyrus harán lo propio como mejor pop.