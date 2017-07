VIDEO: BIELSA LES CANTÓ UN TANGUITO A SUS JUGADORES FRANCESES

Marcelo Bielsa se muestra como un entrenador serio e introvertido, sin embargo, algunas veces sorprende a sus seguidores con alguna locura. Es que por algo le dicen "el loco". Esta vez, el ex DT rojinegro cantó un tango frente al plantel del Lille, equipo francés que dirige desde hace algunos meses.

"Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo", se lo escuchó entonar al Loco, en un video que se hizo viral en las redes sociales. El ex técnico de la selección nacional cantó frente a sus dirigidos, en una cena del plantel profesional, el tema "Que me van a hablar de amor".

Luego de interpretar algunas estrofas, el rosarino fue ovacionado por los jugadores del club francés, que escucharon atentamente el tango argentino.