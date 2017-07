CENTRAL: SIN REEMPLAZO DE PINOLA Y HAY NUEVOS NOMBRES

Mientras tanto, en Arroyito barajan nombres de defensores para completar la última línea. Y entre ellos, uno que interesa es el de Nicolás Freire. El marcador central de 23 años viene de jugar la última temporada en Argentinos Junios, que fue campeón del torneo de la B Nacional. Y el interés auriazul por contratarlo es concreto, aunque todavía no comenzaron las negociaciones.

En la intención por conseguir los servicios de Freire, desde Central ya saben algunas cuestiones clave. Entre ellas, que su pase pertenece en partes iguales a los de La Paternal y a la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia. Además, que el jugador culmina su contrato profesional con estas entidades en diciembre próximo. Por lo tanto, mientras en Argentinos tratan de renovar el vínculo de Freire, también aceptan la posibilidad de negociarlo en este libro de pases, ante que perderlo a fin de año.

De todas maneras, la llegada o no de Freire no saciará las pretensiones de Montero, quien ambiciona un nombre de mayor jerarquía para suplir a Pinola. En ese sentido también se mantiene la búsqueda, pero todavía no hay negociaciones encaminadas por nadie.