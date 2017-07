"La prioridad está en los barrios que más necesitan"

En la mañana de este miércoles, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral dejó inaugurada la renovada plaza Arenales en el marco del Plan Nacional de Hábitat.

El proyecto forma parte de la intervención de mejoramiento integral en la que, en este sector de la Ciudad, Nación está invirtiendo más de $ 136 millones.

De este modo, entre otras tareas, se incorporaron nuevas áreas destinadas a la recreación y la actividad deportiva -incluyendo una cancha de fútbol con césped sintético-; se construyó una explanada de eventos y zonas de juegos infantiles; se colocó mobiliario urbano y pérgolas. El diseño de la plaza es inclusivo y tiene en cuenta a los adultos mayores y los vecinos que presenten algún tipo de movilidad reducida. Además, se mantuvieron todas las especies arbóreas existentes y se incorporaron nuevos ejemplares. El área se cuenta con iluminación mediante columnas altas con tecnología LED.

En la oportunidad y en diálogo con el móvil de Línea Abierta (FM 101.3) el intendente Corral señaló que "tenemos la cancha de césped sintético de las mejores condiciones, con la iluminación deportiva más linda de la ciudad en un espacio público para que lo usen gratis los chicos del oeste y es un lindo símbolo de que la prioridad está puesta justamente en los barrios que más necesidades tienen".

"No es que solamente estamos haciendo el arreglo de la plaza, sino que estamos haciendo obras que no se ven como las cloacas que están enterradas pero que son tan importantes para la calidad de vida de los vecinos, además de cordón cuneta y pavimento", remarcó el primer mandatario local.

Respecto al PLan Nacional de Hábitad, Corral explicó que "es un plan del presidente Mauricio Macri que justamente prioriza donde más necesidades hay (...) Santa Fe tenía los proyectos, teníamos la idea de esta intervención integral pero nos faltaba el financiamiento, bueno nos encontramos con un Gobierno Nacional que ha mirado de la misma manera esta realidad y priorizado también estas obras de infraestructura de los barrios que son los que más necesidades tienen".

Y agregó: "Yo digo que son obras y oportunidades, porque a metros de aquí estamos construyendo una biblioteca que va a ser mediateca, con medios digitales, que va a tener como principal tema la cumbia, además tenemos el jardín próximo a inaugurar en el barrio Padre Atilio Rosso (...) tenemos muchas obras en marcha que van a ir dando a los vecinos del oeste, que sufrieron tanto, todos los derechos que se merecen".

Gasoducto de la costa

Ante la consulta de un periodista respecto a que desde Litoral Gas aseguran que aún no están los fondos para llevar a cabo las obras del gasoducto de la costa, al respecto, el intendente Corral manifestó que "para saber si están o no están les recomiendo entrar a google, poner ´Ley de endeudamiento´, ahí va a aparecer una ley de junio del año pasado que le permite a la provincia tomar hasta 500 millones de dólares, en el listado están divididas por el tipo de obras, en las obras de gasoducto regional dice específicamente ´gasoducto de la costa - Ruta 1´, o sea que esto no es una opinión, está en la ley y los fondos les llegaron en octubre al gobierno provincial".

"Ya han pasado varios meses en los que estamos pagando interés y ni siquiera se llamó a licitación (...) nosotros ni bien llegaron los fondos hablamos con la Secretaría de Energía para pedirle una reunión, la secretaria nos derivó al senador, inmediatamente pedimos una reunión con senador Emilio Jatón, esa reunión ocurrió en febrero, le dijimos, proyecto en mano, que lo que hay que hacer es llamar a licitación porque los fondos ya están y ahí nos cuentearon un poco con que había consultas que hacer, que ésto, que lo otro, eso fue en febrero, estamos ya prácticamente en agosto y ni siquiera se llamó a licitación".

Para finalizar con el reclamo, el mandatario local aseguró que la a la obra "la tiene que financiar la provincia porque está en la ley, la Ley de Edeudamiento autoriza a gastar 20 millones de dólares en gasoducto y como mucho el troncal sale 5 millones, es decir que con un cuarto de los fondos que la legislatura destinó para gas se podría haber empezado y prácticamente terminado la obra"