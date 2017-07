"Los otros candidatos hablan de vaguedades"

El actual secretario General de la Municipalidad de Santa Fe y candidato a concejal de la ciudad por la lista "Cambiando Juntos", Carlos Pereira, estuvo en los estudios de Línea Abierta (Radio UNO - FM 101.3) Las obras que se llevan a cabo en la capital provincial y cómo se está viviendo la campaña para las PASO, fueron algunos de los temas tratados.

Es "una campaña muy activa, estamos con el intendente todo el día recorriendo la ciudad, para nosotros es una elección muy importante, la gente fundamentalmente lo que hace es evaluar cómo le está yendo a la gestión, si estamos haciendo las cosas mejor o peor", señaló Pereira.

Y agregó "de un lado del mostrador estamos nosotros con nuestras obras y proyectos y del otro lado tenemos más de 30 candidato de los colores más diversos para todos los gustos, que van a tratar de decir que la cosa no está tan bien. En ese sentido es una elección difícil pero la hacemos con toda la convicción de saber que la ciudad está atravesando un momento histórico en materia de obras que estamos con proyectos que para nosotros son muy importantes, en materia de inclusión social y de atención a los sectores más vulnerables de la ciudad".

Respecto a si Santa Fe es la ciudad que mayor presupuesto está recibiendo de la Nación en cuanto a obras, el candidato a concejal confirmó que "exactamente somos quienes más obras de Nación hemos licitado (...) podría entenderse que se debe a una cercanía del intendente José Corral con el presidente Macri, puede ayudar eso pero, en realidad, lo que pasó fue que el año pasado cuando el Gobierno Nacional decide lanzar un plan de obras muy grande, nosotros picamos en punta porque estaban los proyectos hechos. Nosotros sabemos a dónde vamos, tenemos planificado todo con proyectos ya terminados".

"24 años de gobierno Justicialista no hicieron nada..."

En ocasiones se ha manifestado que la mayor cantidad de obras no se realizan en los barrios sino en el centro de la ciudad, en tal sentido, Carlos Pereira sentenció: "eso lo dice la oposición, no lo dice la gente, al contrario, hoy hay muchísimos barrios de la ciudad que tienen mucha obra, y la gente nos reconoce el esfuerzo que se está haciendo en obras en los barrios de la ciudad. El 93 por ciento del presupuesto municipal hoy está en obras en los barrios, no en el centro".

"El problema de la ciudad de Santa Fe es que el Oeste y el Norte carecieron de obras a lo largo de 40 años. Cuando la oposición dice ´Santa Fe es una ciudad desmembrada´, sí, es una ciudad desmembrada y los 24 años de gobierno Justicialista no hicieron nada para atar esta ciudad y las obras están apareciendo recién ahora", aseguró el funcionario.

"...nunca precisan qué ciudad pretenden ellos..."

En otro tramo de la entrevista, quien encabeza la lista de candidatos a concejal por Cambiemos se refirió a la campaña política: "En Santa Fe nunca hemos tenido en la historia campañas agresivas. Muchas veces nosotros tratamos de llevar el debate hacia cuestiones muy concretas y los otros candidatos sinceramente hablan de vaguedades y nunca precisan qué ciudad pretenden ellos, con qué obras en concreto, con qué programas, por eso nosotros hacemos mucho hincapié no sólo en lo que estamos haciendo sino en lo que estamos proyectando".

"Tenemos un destino muy claro de la ciudad, lo venimos construyendo, tenemos los planes, proyectos y obras que van a venir, nadie más que nosotros sabe todo lo que falta", sinceró Pereira.

Al final de la nota, el funcionario municipal expresó: "Estamos optimistas con que, por lo menos, hacia el final del mandato de José Corral, por el 2019, la ciudad que le vamos a dejar a los santafesinos es otra totalmente distinta a la que conocimos 10 años atrás".