Apareció Fernanda Charcón

Buenos Aires - La activista Fernanda Chacón, presidenta de la Asamblea Permanente Contra la Violencia de Género, había sido reportada como desaparecida por cuarto días, pero hoy respondió a una llamada a su celular hecha por la policía, según los mismos agentes.

"Mañana o pasado se va a presentar a declarar", reportaron fuentes policiales citadas por Cadena3. Según trascendió, la llamaron agentes de la Comisaría 29 y ella les informó que se encuentra bien.

Según el pedido de búsqueda realizada por medios de comunicación, Chacón fue vista por última vez el viernes pasado cuando subió a un colectivo de la línea 146 en Capital Federal.

La preocupación surgía porque Charcón, madre de tres hijos, fue amenazada de muerte por su ex esposo, Daniel Alberto Castro, con quien tuvo una hija. Castro gozaba de salidas transitorias de la cárcel, donde cumple condena por violencia contra ella, desde julio.

En 2015, publicó en su muro de Facebook un comunicado en el cual reclamó que su ex pareja no había recibido una sentencia acorde a las golpizas que le había propinado. En aquel momento, el ex novio había enfrentado un juicio por tres hechos de "lesiones leves agravadas por el vínculo" y recibió una condena por nueve delitos en contra de la denunciante.

En 2016, Chacón le solicitó al Juez Marcelo Alejandro Peluzzi, titular del Tribunal de Ejecución Penal 2 de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de otorgar un beneficio que anticipe salidas transitorias al condenado. Hoy se juntas firmas en la petición del sitio Change.org "no a la liberación de un violento".