Boasso reclama más fondos para prevenir inundaciones

Las inundaciones registradas en los últimos años, que han afectado importantes zonas de la provincia de Santa Fe, son consecuencia de la falta de obras hídricas fundamentales para nuestra región: "Las inundaciones han puesto en evidencia la falta de infraestructura que permita el normal escurrimiento de las aguas, obras que han sido prometidas infinidad de veces y no se han concretado" explicó Jorge Boasso.



En su recorrida por la provincia, Boasso se reunió con productores agrícolas, industriales y vecinos quienes relataron los difíciles momentos que atravesaron debido a las inundaciones. "El Estado tiene que estar presente para dar contención a las familias afectadas pero también tiene la responsabilidad de invertir en las obras hídricas necesarias para que no vuelvan a ocurrir"



En ese sentido, Boasso propuso la modificación del Fondo de Infraestructura Hídrica regulado por la Ley 26.181 donde advirtió que las partidas "se utilizan con discrecionalidad, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió casi el 45 por ciento del total de los recursos, para Santa Fe, que aún está sufriendo las consecuencias de las últimas inundaciones, no llega al cinco por ciento".



"Para evitar estas arbitrariedades, propongo que la ley establezca criterios objetivos para que el Fondo de Infraestructura Hídrica no sea un botín que se reparta para beneficiar a los distritos afines al gobierno de turno sino que responda a las necesidades reales de cada provincia" explicó el candidato a diputado.



"Es inconcebible que haya tantas hectáreas bajo el agua durante meses en una de las zonas más ricas del mundo" sostuvo Boasso quien reiteró que "como diputado de Santa Fe voy a defender los intereses de los santafesinos apoyando todas las iniciativas que beneficien a la provincia"



"Todos los integrantes de Frente para el Cambio vivimos en Santa Fe por eso conocemos las necesidades de nuestros vecinos, no somos ni seremos embajadores de Buenos Aires" concluyó Boasso.