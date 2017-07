Luego de la reciente polémica que se generó en la mesa de Mirtha Legrand entre la conductora e Inés Estévez por el tradicional gesto de la "V" de Victoria, apareció un video inédito de Dady Brieva en el que, a través de un sketch, parodia a diversos personajes históricos que hacen el también tradicional gesto de "amor y paz" con los dedos.

Si bien, en un principio, parecía que el sketch se trataba de una provocación del humorista hacia la diva de los almuerzos, Dady dialogó con Clarín y aclaró que el video "fue grabado hace un mes". Y agregó: "Fue una casualidad. Lo que se dio entre Mirtha y Estévez fue después...".

De esta manera, Brieva, que es un reconocido militante peronista, se desliga de varios comentarios malintencionados en las redes sociales, que indicaban que el integrante de Midachi había preparado una edición de este video para dedicárselo a la Chiqui. "No es cierto. Mirtha es amiga y Midachi le debe casi todo".

En este sketch, Dady interpreta a un policía que critica a diversos personajes del mundo como John Lennon, el Papa Francisco, Will Smith y Donald Trump, entre otros, que también hicieron la "V" de la Victoria y a los que irónicamente acusa de "peronistas y negros planeros".

"Está dentro del contexto gracioso de lo que hacemos. No busco nada en particular con estos videos. Es para boludear, nada más. No tiene otra intención", le explicó Dady a Clarín, desligándose completamente de la polémica que se generó con Mirtha, quien le había pedido a Inés Estévez que se reconozca como Kirchnerista por haber hecho la "V".

Ya desde hace más de un año que el cómico utiliza las plataformas digitales para criticar, con cierta dosis de ironía, al Gobierno de Cambiemos. En esas breves escenas, que se viralizan desde Youtube, Dady ya había intentado reflejar, desde su punto de vista, la persecusión ideológica contra los militantes peronistas.