PARA SAMPAOLI EL ÚNICO TITULAR EN LA SELECCIÓN ES MESSI

Jorge Sampaoli no lo disimula. Es cierto que repite que todos los futbolistas tienen las mismas chances, que todos serán evaluados, que todos deberán responder con eficacia a la presión. Pero hay uno que no necesita el estudio. Por más que no lo haya dirigido en clubes, el entrenador de la Argentina sabe de su importancia y busca su comodidad, porque sabe que si él está bien, la selección está bien. Lionel Messi es el eje donde giran todas las ideas de juego del DT.

Jorge Sampaoli, durante la conferencia de prensa en Ezeiza. (Foto: Maxi Failla)

"Tenemos diálogo fluido con Messi, nos mandamos mensajes de manera constante. Ya le dijimos dónde queremos que se pare en el campo, hemos encontrado una recepción muy buena, tiene mucha ilusión. Aislarlo a Leo para mí es un error, hay que cercarlo de muy buenos futbolistas", explicó el DT en la última conferencia de prensa antes de su gira por Europa, donde, entre otros, se juntará con Messi en Barcelona.

Conferencia de prensa del DT de la selección Argentina Jorge Sampaoli en Ezeiza.(Maxi Failla)

Ese diálogo fluido es clave para entender que ninguna experiencia pasada de Sampaoli se compara con lo que aplicará en esta selección. Messi le cree y se adaptará a sus ideas en la misma medida que él se deberá adaptar a Messi, tanto en su faceta ofensiva como defensiva. "Contra Uruguay Leo va a jugar donde mejor rinde, en el centro, o yendo de derecha hacia el centro", remarcó.

El partido contra Uruguay que se jugará el 31 de agosto ya se lo imaginó más de cien veces. De tanto pensarlo, llegó a la conclusión de que en el estadio Centenario se enfrentarán ideas de juego distintas. "Veo un partido de mucha búsqueda, de un equipo uruguayo que va a apostar mucho al juego aéreo, mucho a Cavani y Suárez, y a través de esa lucha iniciarán los ataques con muy pocos pases. Uruguay normalmente tira (pelotazos) y propone mucho segundos balones, nosotros tenemos que apostar al juego asociado. Se va a ver un partido de dos metodologías distintas". Y remató con la definición de la conferencia: "Será un partido bisagra para todos".

Sampaoli, este martes, en el predio de la AFA. Foto: AFP

A más de un mes del partido, la confesión de que ya se lo imaginó cien veces devela un grado de ansiedad lógico para la tarea que siempre soñó. "La ansiedad la estamos manejando con medicamentos", dijo, entre risas, y remarcó lo que espera de su equipo: "Hay que transmitir seguridad y convicción. El entusiasmo dura muy poco si no hay organización. La clave será no perder el misterio, la audacia, la decisión y el humor, sin presiones. Tenemos con qué. Los jugadores que sientan la presión tendrán pocas chances conmigo. Necesitamos frescura".

Conferencia de prensa del DT de la selección Argentina Jorge Sampaoli en Ezeiza.(Maxi Failla)

EL GOLPE DE LA LESIÓN DE FUNES MORI, LA IMPORTANCIA DE MASCHERANO Y LA AUSENCIA DE BANEGA

La lesión de Funes Mori. "La ausencia fue un golpe fuerte, teníamos mucha esperanza de contar con él porque se acerca mucho a lo que nosotros queremos de un defensor. El fútbol te da estas cosas. Será la oportunidad de otros futbolistas de mostrarse. Estábamos muy pendientes de la recuperación de Ramiro".

La importancia de Mascherano. "Es siempre importante contar con él porque entiende muy bien el juego. El equipo encontraría ese pase que vincule la defensa con el mediocampo. Es muy valiente y conoce muy bien estos momentos. Su representatividad adentro del grupo así lo dice".

La ausencia de Banega. "Afecta mucho que Banega no esté. Buscaremos un jugador de sus características. Por la histeria que se va a vivir en el partido contra Uruguay, necesitamos un jugador que piense".

Sampaoli ya piensa en como ganarle a Uruguay en Montevideo | Conferencia Mates 25 de julio de 2017