El senador Emilio Jatón articuló acciones entre el Movimiento Los Sin Techo y el Gobierno de Santa Fe para que se concrete la urbanización de terrenos en barrio Santo Domingo que se destinarán a viviendas. “Vamos a defender a esta parte de la sociedad, porque no están solos y la ciudad es una sola. Cuando se entienda eso vamos a vivir todos en paz”, resaltó el precandidato a concejal.

El senador Emilio Jatón participó del acto de firma de convenio de la provincia con el Movimiento Los Sin Techo para la urbanización de terrenos en la zona norte de la ciudad, en los que se construirán más de 80 viviendas. Se trata de un compromiso que el precandidato a concejal por el Frente Progresista había asumido con una de las organizaciones sociales más importantes de Santa Fe.

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el secretario de Estado de Hábitat, Diego Leone y Jatón se reunieron con el coordinador del Movimiento de Los Sin Techo, José Luis Ambrosino, en el Colegio Mayor Universitario -ubicado en San Jerónimo 3328- para proceder a la firma del acuerdo que permitirá que 88 familias accedan a una casa digna pero, además, a un barrio en el cual puedan construir una verdadera convivencia. En el acto estuvieron, además, vecinos de Santo Domingo, el precandidato a diputado nacional y ministro de la Producción, Luis Contigiani, y autoridades municipales y provinciales.

Sobre la obra, Leone explicó que es un proyecto urbanístico en el noroeste de la ciudad que se trabaja en conjunto con el Movimiento de Los Sin Techo. “Éste fue un proyecto impulsado por Emilio Jatón, a partir del que pudimos acordar que el Gobierno de Santa Fe se hace cargo de la urbanización de un terreno. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Financiando la construcción de casi 90 viviendas con espacio público y de uso común para todo el barrio”, detalló el secretario de Hábitat.

La propuesta prevé que las viviendas cuenten con la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de las familias que serán beneficiadas. Tendrán energía eléctrica, desagües y agua potable. “Además de los fondos es muy importante la articulación que se logró con el Movimiento, el senador y el Gobierno de Santa Fe, a partir de la decisión política del gobernador Miguel Lifschitz”, reafirmó Leone.

Durante el acto, Emilio Jatón recordó: “El padre Atilio me dijo una vez que los pobres van a ser un problema de la sociedad cuando superen los bulevares pero no son un problema para la sociedad sino para la conciencia. Vamos a defender a esta parte de la sociedad, porque no están solos y porque la sociedad es una sola. La ciudad es una sola. Cuando se entienda eso vamos a vivir todos en paz. Esto es dignidad”.

Escuchar a los vecinos y a las instituciones

Hace unos meses, los vecinos de Santo Domingo y los referentes de Los Sin Techo se reunieron con Emilio Jatón para contarle sus necesidades y las líneas de trabajo en conjunto que estaban llevando adelante. En ese momento, le mostraron el terreno donde ahora se construirán las 88 viviendas.

Era un espacio sin uso que estaba en manos de un privado. Entonces el precandidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social se reunió con el gobernador Miguel Lifschitz y con el secretario de Hábitat de la provincia para articular acciones e iniciar las gestiones que hoy permitirán que casi 90 familias puedan tener condiciones de vida dignas.

“El tema de la pobreza es fundamental. Pero siempre nos costaba que apareciera en la agenda, en las luchas preelectorales y en las decisiones futuras. Hoy el Movimiento de Los Sin Techo está con mucha esperanza porque el tema de la pobreza está en primer lugar en la agenda. Evidentemente, no se puede vivir con el porcentaje de pobreza que tenemos. Y menos se puede vivir con un 6% de indigencia”, remarcó Ambrosino.

Y siguió. “El país va a estar tranquilo cuando se haya logrado la indigencia cero pero eso se logra con decisión política y con la participación de los indigentes. No queremos más estadísticas sino acciones. Hay que luchar contra la pobreza y éste tipo de acciones es la expresión concreta de cómo se lucha contra la indigencia”.

Para Jatón, “hoy es momento de tomar mucho de lo que nos dejó el padre Atilio Rosso. A mí me gusta tomar los desafíos. José Luis nos desafía como sociedad y como políticos. Yo no soy pobre porque he tenido la posibilidad de estudiar, trabajar y vivir bien. Pero siento la pobreza y la sufro en carne propia cuando un chico me dice que no conoce la peatonal, cuando camino por los barrios y me encuentro con la forma en que ustedes viven. Por eso quiero tomar el desafío de romper las fronteras y ésta es la manera de hacerlo”.

Acciones sostenidas

El acuerdo que se firmó esta mañana establece que la provincia dispondrá de los recursos económicos necesarios para financiar las viviendas y que sea el Movimiento Los Sin Techo el que se encargue de la ejecución de las mismas por sistema de autoconstrucción. Además la provincia prevé una serie de obras que apuntan a garantizar la accesibilidad y conectividad del barrio, así como su crecimiento a partir de espacios comunes que propicien el encuentro, la convivencia y el trabajo articulado.

El movimiento que inició el padre Atilio Rosso recibió este año dos aportes del gobierno provincial. El primero por $1.064.000, para la primera etapa del segundo convenio por 100 soluciones habitacionales y 10 viviendas para barrio Barranquitas Oeste; y el segundo, de $303.000, fue destinado a la realización de colonias de vacaciones y la provisión de alimentos.