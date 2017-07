Se implementará un nuevo sistema para agilizar el escrutinio

El Secretario de tecnología para la gestión, Ignacio tabares, en diálogo con “Línea Abierta” explicó cómo será el proceso de escrutinio de votos en las próximas PASO. Se utilizará en dos localidades de la provincia: Rincón y Roldán. Será a partir de una “Tablet”, donde a partir de un código QR se va a poder elevar la información al sistema Web para agilizar el conteo de votos.

“El sistema será una prueba, no será en todas las localidades. Luego vamos a evaluar si mejora el sistema de escrutinio o no. Hay muchos errores en los telegramas, por error de transcripción, etc. Con este sistema se podría tener una disminución de esos errores. Primero se hace el escrutinio nacional, luego el provincial. Lo vamos a probar en los escrutinios provinciales”

En el lugar, el Presidente de la corte suprema provincial, Daniel Erbetta, se refirió a la implementación tecnológica en las próximas elecciones: “Es una buena propuesta, esto puede agilizar el sistema electoral”