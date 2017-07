Buscan a una militante feminista, víctima de violencia de género

Desde el pasado viernes 21 de julio, Fernanda Chacón, una militante feminista es intensamente buscada. Chacón fue vista por última vez cuando subía a un colectivo de la línea 146 en Capital Federal.

La reconocida militante, quien también sufrió la violencia machista en carne propia, acompaña a víctimas de violencia de género y a familiares en búsqueda de justicia. También, es titular de la Asamblea Permanente Contra la Violencia de Género.

En 2015, publicó en su muro de Facebook un comunicado en el cual reclamó que su ex pareja no había recibido una sentencia acorde a las golpizas que le había propinado. En aquel momento, el ex novio había enfrentado un juicio por tres hechos de "lesiones leves agravadas por el vínculo" y recibió una condena por nueve delitos en contra de la denunciante.

En 2016, Chacón le solicitó al Juez Marcelo Alejandro Peluzzi, titular del Tribunal de Ejecución Penal 2 de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de otorgar un beneficio que anticipe salidas transitorias al condenado.

Allegados Chacón enviaron dos números telefónicos para quienes puedan aportar información: 1134099045 y 1130171555