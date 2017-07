Lucía Galán brindó una entrevista en el marco de su participación en el Bailando 2017 en la salsa de tres junto a Jey Mamonn y habló sobre su carrera profesional, Los Pimpinela y el hogar para la niñez que llevan adelante con su hermano.



En este marco, la cantante fue muy contundente con su visión sobre la actualidad y la pobreza en el país: "Hay mujeres que quedan embarazadas para cobrar la Asignación Universal por Hijo".

"Lo veo en el hogar, una mujer dijo 'ahora estoy esperando que mi hija crezca para cobrar la AUH para que entre más plata a casa'", detalló en Los Ángeles a la mañana.

Galán enfatizó en la falta de control de la Asignación ya que muchos chicos no reciben los beneficios. "No me estoy poniendo en contra de la AUH pero hay muchos padres que no la vuelcan en sus hijos", aclaró.

