LAS POSICIONES QUE DOMÍNGUEZ QUIERE REFORZAR

Colón arranca una nueva semana de pretemporada en el predio Ciudad Fútbol, después de la eliminación temprana en la Copa Santa Fe ante 9 de Julio de Rafaela. Eso no le cayó muy a gusto al entrenador, Eduardo Domínguez, quien dijo luego del partido que "no hay que subestimar a nadie". Pero la realidad es que la falta de fútbol le pasó factura, ya que solo se realizó una práctica y las diferencias de categoría prácticamente no se notaron.

Sin embargo, sabían que era un partido preparatorio para lo que se viene y que es lo más importante, el torneo local. Es así como el conductor sabalero paulatinamente le irá dando forma a la idea que pretende, máxime cuando comience a rodar más seguido la pelota. Es así como ya tiene confirmados amistosos contra Atlético de Rafaela u Olimpo en Santa Fe, Sportivo Belgrano y uno en Buenos Aires el 1 de agosto ante Vélez.

Tras la buena campaña que lo metió en la 3ª Copa Sudamericana de su historia, el plantel quedó diezmado y es así como se está en presencia de una nueva gesta. Hasta el momento llegaron cinco caras nuevas: el arquero Gustavo Marinelli (Huracán), el lateral derecho Gustavo Toledo (Independiente), el volante central Matías Fritzler (Huracán), el extremo izquierdo Marcelo Estigarribia (Jaguares de México) y Cristian Guanca (Kasimpasa de Turquía), aunque este último vuelve de un préstamo, pero podría considerarse como incorporación.

También está a punto de cerrar la sexta, el defensor Jonathan Galván (Aldosivi), que está en Santa Fe para firmar su vínculo por los próximos tres años. Colón le compró el ciento por ciento del pase y sería una opción más a la zaga, máxime si se tiene en cuenta que es inminente la salida de Germán Conti.

Asimismo, Domínguez aún cree necesario tener más cartas en la baraja. El arquero es uno de los puestos, pero hasta el momento no se pudo concretar nada. Como viene la cosa, podría esperarse lo necesario para dar en la tecla, incluso no siendo la prioridad hasta ahora. Después, si se va finalmente Conti, un marcador central de renombre casi con seguridad llegará. También es una incógnita saber si se quiere un lateral izquierdo, atendiendo a que el único en ese lugar es Clemente Rodríguez, aunque si bien puede jugar Lucas Ceballos.

Ante 9 de Julio se probó al pibe Franco Quiroz, pero da la sensación que aún está un poco verde. Un volante por derecha es otro lugar del campo, como así también un enganche y otro punta. Si se contabiliza todo, de cajón asoman cuatro valores más, con extensión a cinco. Seguramente esta semana que arranca deparará más novedades, pero no puede confirmarse nada hasta que no llegan las oficializaciones, habida cuenta de que el hermetismo con el que se movió la dirigencia fue monumental.