Farías recibió a la esposa de Pablo Cejas

A una semana del brutal crimen de Pablo Cejas, la viuda del policía se reunió en Casa de Gobierno con Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia.

En diálogo con la prensa, Nancy Scarfone, viuda del policía Pablo Cejas, expresó que “le pedí al gobierno que se meta más en la causa para que me den las respuestas que hoy no tengo. Yo voy a confiar en el Gobierno. Yo espero tener respuestas en una semana”.

Además, Nancy Scarfone agregó que “no nos olvidemos que a Pablo lo acribillaron. Yo no quiero que se desvíe la investigación del caso. Yo no confío en la policía. Yo quiero que el fiscal me informe porque hasta ahora no me contaron nada”.

Por su parte, Pablo Farías, ministro de Gobierno sostuvo que “le vamos a llevar al fiscal los datos que brindó en esta reunión. Ella tiene muchas dudas sobre el crimen y la investigación. Nos comprometimos a volver a reunirnos dentro de una semana. Entendemos que ella necesitaba ser escuchada por el gobierno y nosotros estamos para escucharla”.

En este sentido, Pablo Farías agregó que “hasta ahora, las causas del crimen no parecieran estar vinculadas a las denuncias de Pablo Cejas. Obviamente, no hay que descartar ninguna hipótesis”