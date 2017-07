"Pablo no dejaba crecer al narco; por eso molestaba"

“Nadie está preparado para vivir algo así. Ahora estoy tratando de fortalecerme y ponerme de pie. No me puedo dejar caer... por la memoria de Pablo y sobre todo por mis hijos”, dice con contundencia Nancy Scarfone, la mujer del policía asesinado.

Ya nada será igual en la vida de esta mujer que desde hacía 11 años había decidido compartir su vida junto a este agente de policía. Desde entonces la pelearon juntos, tuvieron un hijo y proyectaron un futuro en común.

Pero esos sueños se derrumbaron abruptamente la noche del lunes. Eran cerca de las 22 cuando un llamado telefónico la golpeó como un rayo. Alguien le dijo: “Pablo fue herido”. Con urgencia, Nancy salió en dirección al hospital Cullen. En su fuero íntimo presentía que no le habían dicho toda la verdad. No se equivocó.

Nancy sigue viviendo en el mismo modesto departamento interno que compartía con Cejas, en barrio Guadalupe, donde hoy todo es desolación y tristeza.

El gran vacío que dejó la repentina partida de su compañero, apenas si se conjura con los muchos retratos y recuerdos que están en los muebles de la casa.

Prendas policiales, fotos de cursos tomados y varias medallas de reconocimiento (Herido en cumplimiento del deber) son acariciadas con dulzura por las manos de esta mujer.

Fotos, pertenencias y medallas de reconocimiento por “herido en servicio”, llenan hoy el hogar de Cejas.Foto: Danilo Chiapello

Maldita noche

De aquella maldita noche del lunes Nancy recuerda:

* “Él estuvo cenando en la casa de un amigo, en Cabaña Leiva. A las 21.30 se comunican desde Protección de Testigos y le dice que estaba todo bien. Pero algo pasó cuando iba con su moto circulando por avenida Blas Parera”.

* “Él tenía que buscar a su hijastro, pero algo le sucede con un auto gris, en el que se conducían varias personas. Esto él se lo cuenta a mi hijo. Le dice ‘me crucé con tal persona. Y ahora lo estoy buscando’. Es una bandita de narcos que están refugiados en Yapeyú. Ellos estuvieron involucrados en la muerte del policía Martinet. Desde entonces los corrieron y se instalaron en Yapeyú. Todo el mundo lo sabe, pero esa gente allí encontró protección. Mucha gente no quiere hablar pero esto es así”.



* “Mi marido perdió la vida por toda esta mugre. A él nadie lo escuchó nunca. Yo lo acompañaba a todos lados y veía lo que sufría. Él era un hombre que iba siempre al frente. Lo hirieron varias veces, siempre en cumplimiento de su deber. Se enfrentó a algunos jefes que le pedían que ‘recaudara’ para ellos. Él les contestaba: ‘Yo no voy a recaudar para vos’. Después de eso, en cuestión de horas, le llegó el pase. Y al otro día fue que lo intentaron matar en Recreo”.

“No se cuidó la escena del crimen”

Otro de los temas que atormenta a Nancy es el poco cuidado que se tuvo con la escena del crimen.

* “La escena del crimen no se preservó como corresponde. Esa noche hicieron un ‘chiquero’. Por ejemplo, no vallaron con cintas, como dice el protocolo. Todo el mundo estuvo ‘pisoteando’ ”.

“A Pablo le robaron su arma reglamentaria. También le robaron su billetera, donde tenía su credencial de policía, sus documentos personales y el dinero. Y un bolsito verde donde llevaba unos auriculares, un manojo de llaves y otras pertenencias”.

Por último, Nancy sostuvo que “a Pablo no lo escucharon, pero a mí sí. Yo voy a seguir su lucha. Porque en Santa Fe no todo está perdido. Tenemos muchos policías buenos que quieren trabajar. Pero hay algunos malos jefes que no los dejan. Eso siempre me decía Pablo”.

“A Pablo muchas personas le hicieron daño, no sólo los que le dispararon. También los que no lo escucharon y los que lo difamaron”, cerró.

“Quiero saber”

“Quiero saber quién estuvo a cargo de ese operativo. ¿Quién ordenó que el cuerpo se retirara casi de inmediato del lugar? Mi marido me enseñó a no confiar. El arma de Pablo ¿quién se la robó? Los que lo mataron o el personal policial que llegó al lugar. ¿Por qué no se protegió con cintas el lugar del hecho. Quiero saber todo”.

Un mar de dudas y pocas certezas

A seis días de este conmocionante crimen no hay ninguna certeza en cuanto a los autores del hecho, como tampoco las circunstancias en que éste se produjo.

* Una fuente calificada precisó que hasta el momento no hay detenidos por este suceso. Sólo un individuo, de quien se sospechaba pudo participar en el ataque a Cejas, quedó imputado pero por otro homicidio (el de “El Bahiano”).

* En la jornada de la víspera, se logró la captura de un menor, de quien también se cree pudo estar en la secuencia de Cejas. No obstante su situación será evaluada por el juez de Menores.