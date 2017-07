Intendente formoseño atropelló y mató a dos hermanitos

Un intendente formoseño atropelló y mató a dos adolescentes de la etnia wichi, en Salta.

El viernes, a las 16, Víctor Adolfo Pérez, de 53 años, intendente de Pozo de Maza, conducía una camioneta Toyota Hilux roja por la ruta nacional 81, en la localidad de Los Blancos.

Al pasar por el kilómetro 1713, el conductor chocó de frente con una motocicleta de 150 cilindradas en la que circulaban dos hermanos de 12 y 14 años pertenecientes a la comunidad Los Ranchitos. Los menores regresaban desde una escuela hacia su hogar.

Producto del tremendo impacto los chicos murieron en el acto.

Se supo que Pérez momentos antes había partido de la localidad Pozo de Maza hacia la ciudad de Orán. Transitaba en sentido este-oeste. Trascendió que estaba invitado a un acontecimiento familiar de una sobrina en la ciudad norteña.

Los adolescentes circulaban en sentido contrario. El análisis de alcoholemia a Pérez arrojó resultado positivo por lo que fue detenido y alojado en el establecimiento de Morillo.

Al cierre de esta edición se aguardaba el control de legalidad a partir del cual se dispondrían nuevas medidas con relación al caso.

Las actuaciones policiales están a cargo del destacamento de Los Blancos.

Indignación

Miembros de la comunidad wichí manifestaron su indignación por lo ocurrido. "Los cuerpos de los chicos estuvieron tirados en la ruta durante horas sin que hubiera intervención ninguna hasta la noche. Sin embargo, sí la hubo respecto de la persona de Adolfo Pérez, alias el "chaqueño". El funcionario público, habiendo perpetrado gravísimo hecho sí tuvo acceso a "la Justicia". Desde el municipio de Ingeniero Juárez, y casi como cosa de usos y costumbres, llegaron a escoltar al susodicho: Policía, Gendarmería y un abogado. Se llevaron del lugar al funcionario en infracción y alcoholizado, mientras a los niños de cara al asfalto se les había robado su vida volviendo de la escuela", manifestaron en uno de los dos comunicados difundidos en la red social Facebook.

"Seguro que no quedará preso porque una vez encontraron su vehículo transportando drogas y no fue preso. Ahora mató dos chicos wichi con su vehículo. No tenemos justicia como pueblo originario", rezaba otro comunicado emitido por la cuenta de Facebook "Indio Juareño".

Droga en su camioneta

Los miembros de la comunidad wichi de Juárez, Formosa, hicieron referencia en un comunicado a un hecho ocurrido el 23 de junio de 2013, sobre la ruta provincial 39, cuando gendarmes secuestraron marihuana en la camioneta del intendente Pérez, conducida en ese momento por su hijo.

El funcionario dio su versión del hecho y aseguró que: “Mi hijo (menor de edad) venía hacia Ingeniero Juárez y vio un hombre a la vera de la ruta. Como es costumbre lo alzó porque era conocido. El muchacho llevaba una mochila y en el control se negó a mostrarla a los efectivos”.

Durante la requisa los gendarmes incautaron un paquete blanco con la droga.